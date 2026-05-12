旭化成のロゴマーク旭化成は12日、岡山県倉敷市の水島コンビナートで手がける石油化学製品のポリエチレンとスチレンモノマーについて、2030年度をめどに生産を停止すると発表した。国内需要の長期低迷を受けた事業再編の一環で、他にも30年度をめどに2製品の規模縮小や生産停止に踏み切る。ポリエチレンは包装などに使われ、スチレンモノマーは合成樹脂などの材料になる。内需低迷に加えて中国の過剰生産も圧力となり、化学各