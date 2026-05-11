警察車両の赤色灯岡山県警は11日、岡山市中区の住宅の寝室で、この家に住む高校2年生の女子生徒（17）と、同じ高校に通う3年生の男子生徒（17）＝同市＝の遺体が見つかったと発表した。いずれも左胸に刺し傷が1カ所あったが、争った形跡はなかった。2人は交際関係にあり、県警は無理心中の可能性があるとみて捜査している。県警によると10日午後8時40分ごろ、2人が女子生徒の寝室で意識不明の状態で血を流して倒れているのを母