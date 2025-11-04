若手社員にはどのように接すればいいのか。プロコーチの安達由紀代さんは「声かけを見直したほうがいい。何気ない一言や、善意の声かけが、若手のやる気を削いだり、心理的な負荷になったりしていることは多い」という――。※本稿は、安達由紀代『困った部下は声かけで変わる そのまま使えるフレーズ70』（現代書林）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazuma seki※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kazuma