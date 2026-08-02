資格
『資格』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ミラノ五輪旗手の冨田せなが結婚、プロスノーボーダーとの2ショットも公開
お相手は同じプロスノーボーダーの穴井一光で、写真も公開している
スポーツ報知
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会食のプロが教えるお盆帰省の手土産、東京駅近で買える厳選6品
お盆の冷凍庫はすでに満杯なことが多く、アイス等の冷凍品は避けるべきとのこと
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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50代のリアルすぎる悩みに共感
女子SPA！
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老化と認知症で一番違うこと
老化か認知症かの判断基準は「生活への支障」と「症状の継続性」だという
レタスクラブ
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時給2200円の派遣社員、正社員との生涯年収差と老後の備えを検証
大卒正社員の生涯賃金は約2億6280万円で、退職金も約1840万円と推計される
ファイナンシャルフィールド
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月収30万円のフリーランスの娘、老後資金の備えは十分か確認したい
厚生年金がない分、iDeCoや小規模企業共済で自ら老後資金を積み立てる必要がある
ファイナンシャルフィールド
2026年8月6日
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39歳メッシがW杯後初得点を含む2ゴールでインテル・マイアミの勝利に貢献
前半11分の同点弾と前半44分の冷静なゴールで計2得点を挙げたという
日テレNEWS NNN
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映画ちいかわの灰色の島民たちが問いかける、共同体の罪と責任
灰色の島民たちが責任の匿名化を体現し、善悪の判断を観客に委ねるという
プレジデントオンライン
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「加工だと思っていた」と驚かれた2児の母のバランスボール20kg減量
第二子出産後の産後ケアで始め、毎日10分を約8ヵ月続けて達成したという
オリコンニュース
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トルソワらロシア勢が木下グループ杯に出場予定と報道、ワリエワは否定
ISUが中立選手として国際大会参加を容認したことが背景にあり
東スポWEB
2026年8月5日
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スパイダーマン新作にNARUTOポスターが登場、監督の次回作への布石か
クレットン監督が次回作の実写版『NARUTO』へ向けたポスターを劇中に忍ばせた
THE RIVER
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ダイエット中でも食べられるアイスの種類と太りにくい選び方を栄養士が解説
植物性油脂を含むラクトアイスはアイスクリームより高カロリーになる
ココカラネクスト
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全英V桑木志帆が帰国会見、年間女王とLA五輪出場への意欲を語る
今年は日本ツアーで年間女王を目指し、28年LA五輪出場も目標に掲げた
スポニチアネックス
2026年8月4日
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阪神・大山悠輔がインスタで離婚を自ら公表、球団OBが指摘するその狙い
日刊ゲンダイDIGITAL
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旬のフレッシュバジルをたっぷり使ったジェノベーゼパスタの作り方
バジル約30gと松の実・にんにく・オリーブオイルでソースを作るレシピで
オレンジページ☆デイリー
2026年8月3日
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整骨院のプロが教える、夏バテを悪化させるNG行動と今日からできる対策
日刊SPA!
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専業主婦の第3号被保険者制度、廃止されたら過去の保険料はどうなるのか
第3号は未納扱いでなく、第2号被保険者全体で負担する仕組みである
ファイナンシャルフィールド
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学生時代の年金未納分を親が追納すると節税になる可能性がある
生計を一にする場合、支払った金額について社会保険料控除を受けられるという
ファイナンシャルフィールド