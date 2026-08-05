銀行
『銀行』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
-
定期預金300万円をJT株に移すと、20年後の差は210万円規模になる試算
年利1.0％の定期預金とJT株の配当利回り4.0％では20年後に差が生じるという
ファイナンシャルフィールド
-
年収1100万円を手放した元外銀社員が刺しゅうで見つけた起業の勝ち筋
未経験でも「市場の構造を把握すれば勝ち筋が見える」と刺しゅうを選んだという
プレジデントオンライン
-
高2息子が夏休みに稼ぎすぎると扶養を外れる？税と保険の仕組みをFPが解説
扶養には税法上と社会保険上の2種類があり基準や判定方法が異なる
まいどなニュース
2026年8月7日
-
中古アパート経営で減価償却費と修繕費を正しく活用し手残りを増やす方法
修繕費は即時経費化できるが、売却時の税負担増につながる仕組みに注意が必要である
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
-
FRBが9月にも利上げの構え、トランプ氏の利下げ要求と板挟みに
物価高止まりが続く場合を想定しており、利下げを求めるトランプ氏との
読売新聞オンライン
-
ロシアで戦死補償金を狙う「黒い未亡人」詐欺が相次いで発覚
男性と偽装結婚し入隊させて戦死補償金を詐取する手口が相次ぐという
中央日報
-
全東信の破産から1か月、34金融機関で539億円超の融資が回収困難に
少なくとも34の金融機関で計539億円超の融資が回収不能・遅延の恐れがあると判明
読売新聞オンライン
-
値上がりするiPhoneをペイディ分割払いで賢く購入する方法
分割手数料0％・最大36回払いで、iPhone購入時の負担を軽減できる
ケータイ Watch
2026年8月6日
-
ピーチが8月から自社起因の遅延・欠航に補償制度を導入
宿泊費や交通費を実費で補償し、国内線は上限1万円、国際線は2万円となる
オリコンニュース
-
生命保険の満期金600万円が振り込まれた当日、銀行から電話が届いた
振り込みから約3時間後に銀行から連絡があり、資産運用商品を勧められたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
-
全英女子V・桑木志帆が生出演、優勝賞金の受け取り方を安住アナに明かす
安住紳一郎アナが優勝賞金約２億３５５０万円の受け取り方法を質問した
スポーツ報知
-
東大卒の外銀マンが年収1100万円を手放し、刺しゅう作家の道を選んだ理由
「自分の名前が入る仕事がしたい」との思いから年収1100万円を捨てたという
プレジデントオンライン
-
NTT固定電話が2026年4月に値上げ、解約前に確認すべきポイントとは
住宅用は月220円・年間2640円の負担増となっており解約を検討する家庭も多い
ファイナンシャルフィールド
-
世帯年収520万円の30代夫婦、娘の教育費を投資で増やすか現金で守るか対立
夫が新NISAでの運用を提案したところ、妻は「やらせない」と強く拒否したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
-
社長をかたる詐欺メールが急増、個人LINEへ誘導し不正送金を狙う手口とは
社長を装ったメールでLINEのQRコードを入手し最終的に不正送金へ誘導するという
まいどなニュース
-
中国が半導体材料「ジクロロシラン」の6割以上を日本からの輸入で賄う実態
中国の国内需要の65.6％を日本からの輸入が占めており依存が深く
プレジデントオンライン