・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９７０１．３７（－１５．８８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１３２．４１（＋１７４．１１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１０９．７９（－１１．２８） ・ロシア・ＲＴＳ １００１．３０（＋１４．９２） 出所：MINKABU PRESS