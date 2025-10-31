「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３１日午前１０時現在で、イオンが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ３１日の東京市場で、イオンは新値追い。ただ、足もとでの急ピッチな株価上昇に対する警戒感も出始めているようで、これが売り予想数上昇につながっているようだ。 同社株が人気化したきっかけは、１４日に発表した２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算。「