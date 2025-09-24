会社員だったりよ子さんが健康と美容のために始めたのが「せいろ」を使った料理だった。自身の身体や肌の改善を実感した彼女は、Instagramでレシピ発信を開始。そこには「会社とはまた別に自分の居場所を作りたい」という気持ちもあったという。手軽さや意外性のあるレシピ、さらに“映え”を意識した投稿が評判を呼び、わずか１年半でフォロワー数は10万人に。現在のフォロワー数は21万人超えという、注目のインスタグラマーだ。