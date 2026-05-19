今年の【スターバックス】は、いちごの誘惑が止まらない！ 30周年記念の限定フラペチーノ®で盛り上がるなか、5月11日より販売がスタートした「新作ドリンク」。情報が公表されてすぐに販売が始まったことに、驚いた人も多かったはず。今回はマニアが試した、見逃し厳禁な新作いちごドリンクのカスタムを紹介します。 バージョンアップした贅沢イチゴミルク 5月11日より販売中の「ごろっと