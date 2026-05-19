「エクササイズをがんばっているのに、なぜか続かない」そんな人ほど、変えるべきは“やり方”ではなく“環境”です。今回は、SNS総再生数約1億回の人気メソッド「くびれヨガ」を提唱するヨガ講師・tsuki（ツキ）さんが実践する、習慣化するための9つの仕組みを紹介。※本記事は新刊『くびれヨガ』からの抜粋・編集したものです。構成：依田則子写真：榊智朗続かない人ほど、“環境”で変わる「時間がないから、また今度…」「ど