お笑い芸人のハリウッドデビューの背景には、英語学習を支えた“朝ドラ俳優”との意外な交流があった──。5月15日に日本公開を迎えたハリウッド映画『スマッシング・マシーン』。主演を務めるのは、元プロレスラーでもあるドウェイン・ジョンソン（54）だ。公開前から大きな注目を集めていたが、劇中にお笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子（54）が出演していることに驚いた観客も多かったようだ。同作は、1997年に総合格闘技デビ