北海道ニセコ町にまつわる「バブル」のような景気の良い噂は、どこまで本当なのか？これまでに現地を11回取材した不動産ジャーナリストの吉松こころ氏が実態をレポートする。【画像】ニセコ町の大地主だった白樺派の作家・有島武郎が所有した土地に建てられた記念館◆◆◆国際的な競争力を持った“日本の田舎”「ニセコで一番高いホテルは1泊600万円、しかも予約できるのは7泊以上する人から」「ランチ2時間、200万円」「コンド