北海道・中標津警察署は2026年5月19日午前8時20分、脅迫の疑いで、別海町に住む無職の男（38）を逮捕しました。男は4月26日午後8時10分すぎから午後8時30分ごろまでの間、携帯電話で元雇用主の男性（58）に対し「お前なんかぶっ殺してやるぞ。この野郎お前」などと怒号し、脅迫した疑いがもたれています。警察によりますと、男は男性の会社の元従業員で、男性が「元従業員から電話で脅迫された」と相談したことで捜査が始まったと