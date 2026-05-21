北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして死体損壊容疑で逮捕された飼育員の男が「殺した日に燃やした」との趣旨の供述をしていることが21日、捜査関係者への取材で分かった。旭川地検は同日、死体損壊罪で男を起訴した。