フジテレビの井上清華アナ（29歳）が、9月9日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。「生まれ変わっても同じお仕事、アナウンサーになりたいですか？」との質問に答えた。この日、小山内鈴奈アナから「井上さんは、生まれ変わっても同じお仕事、アナウンサーになりたいですか？」と聞かれ、井上アナは「なりたいんですけど…」とコメント。そして「でも、生まれ変わらなくてもやりたいことたくさんあって