【参加無料】6/3開催 インナーケア向け機能性素材オンラインセミナー

グリコ栄養食品株式会社

グリコ栄養食品株式会社は、小麦グルテン、デンプン、着色料などの食品原料素材を中心に、栄養や健康の機能を高める素材の研究・製造・販売を行っています。

この度、健康食品・化粧品分野に携わる企業様向けに、インナーケアに役立つ機能性素材を紹介するオンラインセミナーを開催します。

とりあえず申し込む :https://www.glico.com/nutrition/web_01/

【開催概要】

セミナーの詳細とお申し込みはこちら :https://www.glico.com/nutrition/web_01◆開催日時

2026年6月3日(水) 14:00～

◆開催形式

オンラインセミナー（zoom配信）

◆プログラム

１. 14:00～14:40

強力な抗酸化作用を中心とした、美容と健康へ多機能なアプローチ

▶PapriX（パプリックス(R)）

身体の中では常に活性酸素が発生し、私たちは酸化ストレスに晒されています。酸化は、私たちの身体に老化をはじめとするさまざまな影響を及ぼします。

赤パプリカ由来のキサントフィル製剤であるPapriXは強力な抗酸化作用をもち、身体を酸化ストレスから守ります。本セミナーではPapriXの抗酸化作用による機能のほか、体脂肪低減や認知機能への効果といったさまざまな機能についてご紹介します。

セミナーの詳細と申し込みはこちら :https://www.glico.com/nutrition/web_01/

２. 15:00～15:40

冷え、血流の悩みに

▶糖転移ヘスペリジン

「冷え」は幅広い世代の悩みです。冷えは単なる末端部分が冷たい状態だけでなく、だるさや不眠、肩こり、肌の不調などさまざまな不調に繋がっているとされています。今回ご紹介する「糖転移ヘスペリジン」は低下した血流量と末梢体温の回復をはじめとする複数の機能をもった原料です。冷えを原因とする生活者の悩みに応える商品開発に、ぜひお役立てください。

セミナーの詳細とお申し込みはこちら :https://www.glico.com/nutrition/web_01

ご不明な点や気になる点はグリコ栄養食品セミナー事務局までお気軽にお問合せください。

グリコ栄養食品 セミナー事務局：gn-seminar@glico.com

ご紹介する商品について

◆赤パプリカ由来キサントフィル製剤「PapriX」（パプリックス）

PapriXは、7種のキサントフィルとβ-カロテンを含有した赤パプリカ由来のキサントフィル製剤で、活性酸素を消去する機能を有しています。

PapriXを摂取することにより、抗酸化活性の高いキサントフィルを効率よく摂取できます。

商品ページはこちら→https://www.glico.com/nutrition/product/ingredient/paprix/

◆糖転移ヘスペリジン

糖転移ヘスペリジンは、ミカンなどの柑橘類に多く含まれるヘスペリジン（ビタミンP）に、ブドウ糖を結合させることにより、水への溶解性を高めた素材です。

ビタミンPの機能性を残したまま、体内に吸収されやすくなっており、サプリメントや飲料などにご利用いただけます。

商品ページはこちら→https://www.glico.com/nutrition/product/ingredient/hesperidin/