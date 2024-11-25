PR TIMES
-
辻希美プロデュースAnge Charme×しまむらコラボブランド【Ange charme -Tout le monde-】サンリオキャラクターズとのコラボアイテムが大好評販売中
株式会社KONNEKT INTERNATIONAL辻希美プロデュースAnge Charme×しまむらコラボブランド【Ange charme -Tout le monde-（アンジュシャルムト…
-
【ついに販売開始！！】「mernelスペシャルボックス」の販売が開始
株式会社Yacoついに日本で以下商品の販売が開始いたします！！なんと、日本アンバサダーに任命されたJAEJOONGの豪華な特典付き。ぜひこの機会に…
-
青山商事株式会社 洋服の青山が展開する「ACTIBIZ（アクティビズ）」シリーズへの「add.02（アド ツー）」テクノロジー提供および製品発売のお知らせ
AddElm TECHNOLOGY株式会社AddElm TECHNOLOGY（アドエルム テクノロジー）株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 健）と、青山…
-
自宅で楽しむ快適な洗髪体験！濃密泡＆瞬時に泡立ち【シャンプーブラシ】！ワンタッチで一瞬泡立ち、ダブルネット・9つの泡立て穴からクリーミーな泡が、健やかな洗髪体験！
迅田国際株式会社Makuakeページこちらへ :https://www.makuake.com/project/champagne_03/プロジェクト名：自宅で楽しむ快適な洗髪体験！濃密泡…
-
【ロエベ】デュア・リパが「ラディカル・オプティミズム・ツアー」にてロエベを着用
LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパン台湾・台北市で行われたデュア・リパの「ラディカル・オプティミズム・ツア…
-
11月25日（月）開催の「トラジマスターズ2025～スポーツ・チャリティは松井大輔さんが大緊張の優勝！
トラジマスターズ運営事務局今大会には、スポーツ界からサッカーの北澤豪、松井大輔、野球からは内川聖一をはじめ、元メジャӦ…
-
福島県南相馬市の腕時計メーカー 腕時計を通してパレスチナの人道支援。売上の全額をパレスチナに寄付。
株式会社Fukushima Watch CompanyFutaba / Hope for Palestine株式会社Fukushima Watch Company (本社 : 福島県南相馬市、代表取締役 : 平岡 雅康) は…
-
ブロックチェーンゲーム『De:Lithe Last Memories』「NFTドールガチャセール」で1体1万円のNFTドール2,000体が完売！GEEK及びクレジットカード決済による追加販売を開催！
株式会社enish株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下enish）は、2024年11月25日（月）、「GEEKOUT PTE. LTD.（本社：シン…
-
SINN PURETE、来年リリース予定のフェムテックパフュームをフランスのサミットでいち早く発表！
株式会社JIMOS『SINN PURETE（シンピュルテ）』（製販元：株式会社アナイスカンパニー東京都港区、発売元：株式会社JIMOS福岡県福岡市）は…
-
【新富良野プリンスホテル】雪の妖精「シマエナガ」と過ごす、 とことん！シマエナガ旅バードウォッチング体験とシマエナガケーキプレート付きランチセットを楽しむプランを今年も開催
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド雪の妖精「シマエナガ」バードウォッチング体験新富良野プリンスホテル（所在地:北海道富…
-
オルトプラスが開発する『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- 1st period』店頭体験会の開催が決定！
株式会社オルトプラス株式会社オルトプラス(本社：東京都豊島区、代表取締役CEO：石井武、以下「オルトプラス」)が開発を受託したNintendo Switch版第…
-
【阪急うめだ本店】『Something Good Studio』のクリスマスは、「Christmassyyy！」をテーマに、可愛さと特別感のあるアイテムを集めて
株式会社阪急阪神百貨店Z世代の好きなモノやコトを発信する阪急うめだ本店３階『Something Good Studio』では、『Christmassyyy！』をテーマ…
-
【おうちにプロ】害虫駆除に関するアンケート結果
株式会社ゼロアクセル調査結果をもとに作成された記事は以下から確認できます。・おすすめの害虫駆除業者は？選び方や依頼メリット、安く抑えるコツも…
-
11月24日（日）開催のセガ公式プロ大会「GigaCrysta Presents ぷよぷよグランプリ 2025 2nd」優勝はともくん選手！
株式会社セガ株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリ…
-
【抽選で20名様を大阪公演にご招待！】2025年1月～2月上演・新作ミュージカル『ミセン』×JINROコラボキャンペーン開催決定！
株式会社ホリプロ韓国で社会現象を起こした「ミセン」が、2025年1月～2月に日本で世界初ミュージカル化！この度、世界初演を記念して、大…
-
『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle- 1st period』店頭体験会 開催決定！
アイディアファクトリー株式会社アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は好評配信中のス…
-
『東京幻想2024 WINTER in 有楽町マルイ』 開催決定！
株式会社VISION８株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2024年12月6日（金）～2024年12月23日（月）に有楽町マルイ（…
-
【第13回 野菜ソムリエアワード】今年の野菜ソムリエ日本一は神奈川県の根本早苗さんに！グループ部門は野菜ソムリエコミュニティかながわ「たすベジ」プロジェクトが金賞に！
フードディスカバリー株式会社第13回野菜ソムリエアワード受賞者一般社団法人日本野菜ソムリエ協会(所在地：東京都中央区、代表…
-
【モニター募集】ベビーシッターやAI保育士を活用した『次世代子育てサポート実証実験』がスタート
トモイク株式会社トモイク株式会社（本社：東京都中央区、代表：竹村由賀子）は、株式会社ネクストビート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三…
-
【HAY】LINEギフトにて取扱いがスタート！
株式会社ウェルカムHAY TOTE BAG2024年11月25日(月)より、「LINE」を通じて友だちにさまざまなプレゼントを贈ることができる「LINEギフト」にてHAYの…