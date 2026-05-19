1959年製の歴史的ダイバーズウォッチを完全に復刻した「ロンジン レジェンドダイバー 59」が誕生

スウォッチ グループ ジャパン株式会社 ロンジン事業本部

190年以上の歴史を誇るスイスの時計ブランド「ロンジン」は、ウォッチメイキングに名を刻む1959年製のダイバーズウォッチへのオマージュを込め、細部に至るまでオリジナルモデルを忠実に蘇らせた「ロンジン レジェンドダイバー 59」を発表します。

1910年代に最初の防水時計の製造を開始し、1937年には防水プッシャーを備えた初のクロノグラフを発表して翌年に特許を取得したロンジン。防水時計およびダイビングウォッチを牽引した歴史の中でも、象徴的な存在として語り継がれているのが、1959年に誕生したダイビングウォッチです。現在「レジェンドダイバー」の名で受け継がれるそのタイムピースが2026年に完全復刻し、「ロンジン レジェンドダイバー 59」として登場します。

「ロンジン レジェンドダイバー 59」は、象徴的な2つのリューズとインナー回転ベゼルを備え、オリジナルのプロポーションを再現した42mmのステンレススティール製ケースを採用。ブラックのグレイン仕上げのダイアルにメタリックなインデックスを配し、1959年当時の美学が余すことなく息づいています。ISO 6425規格に準拠したダイバーズウォッチとして認定され、COSC（スイス公式クロノメーター検定機関）によるクロノメーター認定も取得しています。タイムレスなヘリテージと最先端のウォッチメイキング技術を融合させた、唯一無二の存在感を放つツールウォッチです。

60年以上にわたりウォッチメイキングの歴史における独自の地位を確立してきた「ロンジン レジェンドダイバー」。ロンジンが培ってきた歴史あるダイビング技術に、現代的な精度と不朽のデザインコードをシームレスに融合させるタイムピースです。この由緒あるコレクションに新たな一章を刻む「ロンジン レジェンドダイバー 59」は、1959年のオリジナルモデルを細部に至るまで忠実に再現。伝統に着想を得た美学と最先端のイノベーションを融合させ拡大し、ロンジンの不変の哲学「Elegance is an attitude （エレガンスを身に纏う）」を体現しています。

忠実に蘇る機能美

「ロンジン レジェンドダイバー 59」は、1959年のオリジナルモデルのプロポーションを忠実に継承し、新しい42mmのステンレススティール製ケースを採用。1936年にロンジンが初めて導入した革新的なインナー回転ベゼルがケース内に収納され、2時位置のねじ込み式リューズで操作します。 60分目盛りが刻まれ、発光性のトライアングルマークが配されたベゼルは、誤操作や外部からの衝撃を防ぐことで安全性を高めています。

グレイン仕上げのブラックダイアルは、コレクション特有のDNAを保ちつつ、抜群のコントラストと視認性を実現しています。ホワイトのインデックスと浮き彫りのアラビア数字、サテン仕上げのアロー型針にはすべて「ライト・オールドラジウム」カラーのスーパールミノバ(R)を塗布し、あらゆる環境下で確実な視認性を保証します。ダイバーのための追加の安全機能として、秒針の先端には発光塗料が施されており、暗闇の中でも時計が正常に動作していることを確認できます。 両面にブラックメタリックコーティングと多層反射防止加工を施したドーム型サファイアクリスタルが、ヴィンテージスタイルの文字盤を保護しています。

精巧に作られたステンレススティール製のミラネーゼメッシュブレスレットを組み合わせ、抜群の柔軟性と手首へのフィット感、そして洗練されたスタイルを提供します。ブレスレットには、微調整が可能なダブルセーフティ フォールディングクラスプを装備し、技術的な性能と控えめなエレガンスのバランスを保っています。さらに、トロピックスタイルのブラックのラバー製ブレスレットと工具が付属し、付け替えることが可能です。

技術的卓越性への精神

「ロンジン レジェンドダイバー 59」は、ISO 6425規格に準拠したダイバーズウォッチとして認定されており、30気圧の防水性能を備えています。 ムーブメントだけでなく、時計として組み立て済みの完成品はCOSC（スイス公認クロノメーター協会）の公式クロノメーター認定を取得しており、あらゆる条件下での優れた精度を保証します。シリコン製ヒゲゼンマイと高度な耐磁コンポーネントを備えたロンジン独自のキャリバーL888.6が搭載されており、ISO 764規格を大きく上回る耐磁性能と約72時間のパワーリザーブを実現しています。

歴史的ストーリー：

ロンジンとダイバーズウォッチ ～最初の防水モデル、特許取得、そしてレジェンドダイバーまで～

1910年代に最初の防水時計の製造を開始したロンジン。1937年には、防水プッシャーを備えた初のクロノグラフを発表し、翌年には特許を取得。1940年代、英国水路研究所の協力を得て、英国海軍のダイバー向けに初の潜水用腕時計を設計しました。軍や科学者だけのものであったダイビングは、その後一般の人々にも開放され、その価値がますます認められるように。深海探検はより身近なものとなり、愛好家の数も増加していきました。（ダイビングには、アクアラング、レギュレーター、マスク、フィンに加え、水深計、圧力計、浸水時間を正確に計測するための信頼性の高いダイバーウォッチなどの技術的な装備が必要になります。）

1950年代、ロンジンはダイバーズウォッチの製造を開始。これらの時計は、ロンジンが歴史を通じて、海、陸、空で活躍する無数の先駆者たちのために製造してきた時計の系譜を継ぐものでした。ロンジンは、1950年代にはダイバーズウォッチの製造を開始。そこには、海、陸、空で活躍する無数のパイオニアのために計器・時計を製造してきた、ロンジンの革新的なウォッチメイキングが息づいています。1958年、12気圧防水のケースと、ダイビングスーツの上から着用するための微調整システム搭載のスティール製ブレスレットを備えた「ノーチラス スキンダイバー」を発表。1959年、後の「レジェンドダイバー」を開発。これは水中探査のために特別に設計され、12気圧（120m）までの防水性能を備えていました。 回転ベゼルを外部からの影響から保護するため、ロンジンの技術者たちはそれをガラスの内側に配置しました。1936年にロンジンが発明したこの独創的な機能、すなわちインナー回転ベゼルは「レジェンドダイバー」で初めて採用され、その後多くの時計ブランドに影響を与えることとなりました。「インナー回転ベゼル」は2時位置に追加されたリューズで操作し、画期的な「スーパーコンプレッサーケース」に保護。1960年代から1970年代にかけて、防水性はさらに向上し、何世代ものモデルが登場しました。そして2000年代、象徴的なタイムピースがヘリテージセグメントで蘇りました。「ロンジン レジェンド ダイバー」は、最先端のテクノロジーとアイコニックなデザインを融合させながら、唯一無二の歴史を紡ぎます。

（画像：1959年モデル）

ロンジン レジェンドダイバー 59

＜詳細＞

L3.795.4.59.9 \597,300

キャリバー

自動巻き機械式ムーブメント ロンジン エクスクルーシブ キャリバーL888.6

耐磁性（ISO 764） シリコン製ヒゲゼンマイ

11 1/2 リーニュ 21石 25,200振動/時

時計全体がCOSC公認クロノメーター

パワーリザーブ：約72時間

機能

時、分、秒

ケース

径42mm 厚さ12.85mm

ラウンドシェイプ ステンレススティール

ブラックメタルカラー、両面多層反射防止コーティングを施した、ドーム型サファイアクリスタル（ボックス）

インナー双方向回転ダイビングベゼル

２つのねじ込み式リューズ

ダイバーシンボルがエンボス加工された、ねじ込み式ケースバック

ラグ間距離：50.10mm

ラグ幅：22mm

ダイアル

ブラックグレイン仕上げ：

12時、3時、6時、9時位置に4つのアラビア数字、8個のインデックス、

ライト・オールドラジウムカラーのスーパールミノバ(R)塗布

ブラックグレイン仕上げのフランジ

針

サンドブラスト仕上げのロジウムカラー ライト・オールドラジウムカラーのスーパールミノバ(R)塗布

防水性

30気圧防水、+25%の過圧条件下で試験済み（ISO 6425規格）

ブレスレット／ストラップ

ステンレススティール製ミラネーゼメッシュブレスレット：プッシュピース式開閉システム、

マイクロアジャストメント（微調整可能）付き、ダブルセーフティ フォールディングクラスプ付属

ブラックラバー製ストラップ：ステンレス製ダイバー用ピンバックル付属

ダイバーズウォッチ認証 (ISO 6425)

ISO 6425規格は国際標準化機構（ISO）によって制定されたもので、ダイバーズウォッチおよび深海飽和潜水用ダイバーズウォッチの基準と要件を規定しています。この規格によると、ダイバーズウォッチは、最低10気圧/100mに相当する静水圧に耐える防水性（浸漬テストは、要求される防水性に対して25％の超過圧力で実施されなければならない）、衝撃、磁場、結露、腐食、温度変化に対する耐性、安全な潜水時間表示（回転ベゼルなど）を備え、夜光表示（夜光針など）によって暗闇でも最適な視認性を提供しなければなりません。

■ロンジン（LONGINES）について

ロンジンは1832年以来、約190年もの間スイスのサンティミエを拠点としています。そのウォッチメイキングの専門技術は、伝統、エレガンス、パフォーマンスへの強い情熱を反映しています。スポーツの世界選手権のタイムキーパーとして、また国際スポーツ連盟のパートナーとして長年の経験を持つロンジンは、長年にわたりスポーツ界と強固で持続的な関係を築いてきました。エレガントなタイムピースで知られるロンジンは、世界をリードする時計メーカーであるスウォッチ グループの一員です。翼のある砂時計をエンブレムとするこのブランドは、150カ国以上に店舗を展開しています。

ムーブメントについて

数世紀にわたるウォッチメイキングの専門技術により、ロンジンは数多くの技術的進歩において先駆的な役割を果たし、今なお革新への揺るぎないコミットメントを示し続けています。常に卓越性を追求し、すべての自動巻き時計に、シリコン製ヒゲゼンマイを含む最新鋭のムーブメントを搭載しています。シリコンは、軽量で耐食性に優れているだけでなく、通常の温度変化や磁場の影響を受けにくいのが特徴です。このユニークな特性により時計の精度と寿命を向上させることで、ロンジンは自動巻きモデルの5年間保証を提供しています。

ロンジン公式LINEアカウント：https://page.line.me/080cjajm

ロンジン公式Xアカウント：https://x.com/Longines_Japan

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