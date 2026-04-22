B-EN-Gの社員が「WingArc Partner Award」で「Persons of the Year」受賞

ビジネスエンジニアリング株式会社

ビジネスエンジニアリング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一、以下「B-EN-G」）は、2026年4月15日（水）にウイングアーク１ｓｔ株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤、以下「ウイングアーク」）が主催する「WingArc Partner Award」において、B-EN-Gの社員が「Persons of the Year」を受賞したことをお知らせいたします。

「Persons of the Year」は、ウイングアークの製品販売やソリューション提供において、顕著な功績を上げ、ビジネス拡大に大きく貢献した個人を表彰するものです。

受賞内容

受賞者：ソリューション事業本部 営業本部 営業2部 周東 啓太

受賞名：Persons of the Year

ウイングアーク１ｓｔ 営業本部 副本部長 横尾勇人 様からのコメント：

この度は「Persons of the Year」の受賞、誠におめでとうございます。周東 啓太様は、お客様社内での方針転換という困難な状況においても粘り強く交渉を続け、大型案件としての受注を実現されました。また、SVF製品にとどまらず、DELMIA Aprisoをはじめとする他ソリューションとの連携にも積極的に取り組まれており、新たなビジネス領域の開拓に大きく貢献いただいています。今後も貴社とともに、さらなる発展を推進していけることを期待しております。

ビジネスエンジニアリング株式会社について

ビジネスエンジニアリングは、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。

【当報道に関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 経営統括本部 広報グループ

電話：03-3510-1619 ／ E-mail：kouhou@b-en-g.co.jp

【当ソリューションに関してのお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部 ソリューションマーケティング部

E-mail：solution-info@b-en-g.co.jp

※本ニュースリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

ビジネスエンジニアリング株式会社

ビジネスエンジニアリングは、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。