【新機能】電話AIエージェント「スパ電」、エンタープライズプラン向けにMCP連携機能の提供を開始--コールセンター・問い合わせ対応の通話データを、あらゆるAIエージェントからリアルタイムに活用可能に

カイタク株式会社

カイタク株式会社（本社：東京都新宿区中町19-6／代表取締役：松木 友範）は、電話AIエージェント「スパ電」のエンタープライズプランにおいて、MCPへの対応を開始したことをお知らせします。

本対応により、Claude・ChatGPTをはじめとするMCP対応AIエージェントから、スパ電が受電した通話内容・文字起こし・分析結果をリアルタイムに参照・活用できるようになります。また、受電対応の実行制御もMCP経由で可能となり、コールセンターや問い合わせ窓口の業務をAIエージェントが一気通貫で担える環境を実現します。

背景

コールセンターや問い合わせ窓口では、AIによる自動受電の導入が進む中でも、「電話で受けた内容が他のシステムに届かない」という問題が残り続けていました。

- 通話データの孤立：受電内容はCRMや社内システムへ手動で転記されることが多く、記録・共有に時間と工数がかかっていた- AIツールへの連携不足：社内のAIエージェントやチャットツールが整っていても、電話の受電内容だけはリアルタイムで連携できず、顧客対応の一貫性を保ちにくかった- 受電後処理の手動依存：問い合わせを受電してもその後のフォロー・記録・通知は別システムで行う必要があり、業務の自動化が途中で止まっていた

MCPという共通規格の登場で、AIエージェントが外部ツールと標準的につながる基盤が整ってきました。スパ電のMCP連携機能は、電話の受電データをこの仕組みに組み込み、問い合わせ対応をAIが最初から最後まで担えるようにするものです。

スパ電のMCP連携機能（エンタープライズプラン）

スパ電のMCP連携機能は、MCPに準拠しています。Claude・ChatGPT等のMCP対応AIエージェントから、自然言語でスパ電に対して以下の操作が可能になります。

- 通話ログの取得：受電内容の録音・文字起こし・要約をリアルタイムで参照- 分析結果の参照：通話内容の分析結果・ヒアリング項目・感情スコアをAIが取得- 受電後処理の自動連携：通話終了後の記録・通知・次のアクション登録をMCP経由でAIが自動実行- 自動架電の実行：フォロー折り返しや確認連絡をAIエージェントが自律的に実行

本機能はエンタープライズプランのお客様を対象に提供いたします。

■ スパ電のMCP連携機能、3つのポイント

1. 受電内容をリアルタイムでAIエージェントに渡せる

これまで電話の受電内容は、通話終了後に手動でCRMへ転記するか、専用APIを組む必要がありました。MCP連携機能により、スパ電が受電した通話ログ・文字起こし・分析結果を、MCP対応のあらゆるAIエージェントがリアルタイムで参照できるようになります。個別のAPI実装は不要です。

2. 受電から次のアクションまで、AIが一気通貫で対応

スパ電のMCP連携機能と他のSaaS（Slack・Notion・CRMなど）のMCP連携をAIエージェントが組み合わせることで、受電対応から記録・通知・フォローまでまとめて自動化できます。たとえば、問い合わせを受電し、内容をCRMに記録して担当者へSlack通知を送り、必要に応じてオペレーター転送まで判断する。こうした対応の流れをAIが一本でこなせます。

3. スパ電の高精度応答×MCP連携で、問い合わせ対応の完全自動化へ

意味解読・認識正答率98.7%超、応答生成正答率99.5%超のスパ電の応答精度に、MCP経由での他ツール連携が加わります。AIが問い合わせを正確に「聞いて・答えて・記録する」だけでなく、その結果を他のシステムに渡して次の対応まで完結できます。

期待されるユースケース

1. 問い合わせ受電内容の社内システムへのリアルタイム連携

顧客からの問い合わせ電話をスパ電が自動受電し、文字起こし・分析結果・要約をMCP経由でCRM・Notion・Slackへ即時連携。担当者へのエスカレーションやオペレーター転送もAIが自動で判断・実行します。

2. コールセンターの対応品質モニタリング自動化

AIエージェントがMCP経由でスパ電の通話ログ・分析結果を随時参照し、対応品質のモニタリングやレポート生成を自動化。これまで人が行っていた通話録音の確認・集計作業をAIが代替します。

3. 受電後のフォロー対応を自律実行

問い合わせ受電後、AIエージェントが通話内容を参照しながらフォローの折り返し架電や確認連絡を自動で実行。受電から問題解決まで、人が手を出さずに回せます。

代表者コメント

「電話は、ビジネスコミュニケーションの中でもっとも重要でありながら、AIの恩恵を最も受けにくい領域でした。MCPという共通規格の登場は、この状況を根本から変えるターニングポイントだと考えています。スパ電がMCP連携機能を提供することで、AIエージェントが電話業務を自在に担える時代が始まります。電話業務の自動化を超えて、AIが事業そのものを前に進める世界を、私たちは実現していきます。」

- カイタク株式会社 代表取締役 松木 友範

スパ電について

スパ電は、受電・架電の両方に対応した電話AIエージェントです。AIが自動で通話を行い、応対内容の要約・分析・記録までを一気通貫で処理します。コールセンターの自動化から、営業架電の効率化まで、電話業務に関わるあらゆる課題にお応えします。

「スパ電」の主な機能・特長



架電／受電の完全自動化

事前シナリオに沿った自動架電と、着信時の自動分岐応答をワンストップで提供。

通話ログの自動データ化

全件録音・文字起こしをリアルタイムでダッシュボードへ反映し、CSV／APIで出力可。

CRM・基幹システム連携

CRMへの通話結果書き込みや在庫・物件情報の参照更新をAPI経由で実現。

柔軟なカスタマイズ導入

要件定義から本番導入まで専任コンサルタントが伴走し、システム統合やシナリオ調整を支援。

エンタープライズ基準のセキュリティ

総務省ガイドライン準拠、OWASP LLMSVS対応、通信全暗号化、音声データ非学習化。

想定ユースケース（一部抜粋）

自治体：税務相談／子育て支援など定型問い合わせの24時間自動応答



不動産管理：修繕受付・内見調整など一次対応の自動化



EC／通販：セール期の注文確認・配送状況案内に対応

サービスサイト：https://super-denwa.com/

採用情報

現在、エンジニア、CS、FDE/FDSなど、各ポジションで立ち上げメンバーを積極的に採用しております。私たちのビジョンや、今回の資金調達の裏側については以下のWantedlyストーリーもぜひご覧ください。

https://www.wantedly.com/companies/company_8152223/post_articles/1036923

会社概要

カイタク株式会社について

人口減少の波をAIエージェントで解決する

カイタク株式会社は、自律型AIエージェント技術を核に、事業におけるコミュニケーション課題を解決します。AIとデータを活用し、全国の“商売”を、テクノロジーの力で前に進めます。

代表取締役CEO ： 松木友範

設立年月日 ： 2015年7月

本店所在地 ： 〒162-0835 東京都新宿区中町19-6

事業内容 ： AIエージェント開発事業、営業支援事業、WEBシステム開発業など

会社概要 ：https://kaitak-sales.com/company

人に代わって業務をこなすAI電話「スパ電」（電話AIエージェント）：https://super-denwa.com/

本件に関するお問い合わせ

カイタク株式会社 広報担当

E-mail：support@kaitak-sales.com

TEL：050-3187-6440