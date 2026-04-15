【ステーキのあさくま】東海加木屋店4月23日オープン決定　1日限定「匠肉祭り」4月21日開催｜極上ステーキ食べ放題・小学生未満無料｜メディア内覧会開催

株式会社テンポスホールディングス

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）は、「ステーキのあさくま 東海加木屋店」を2026年4月23日（木）にオープンいたします。

これに先立ち、2026年4月21日（火）には、1日限定の特別イベントとして、極上ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を開催いたします。

本イベントは、東海加木屋店オープンを記念した1日限定の特別企画です。さらに、小学生未満は無料とし、ご家族でもお楽しみいただける内容となっております。

■1日限定「匠肉祭り」開催｜極上ステーキ食べ放題イベント

厚切りサーロインやテンダーロインなど、さまざまなステーキ肉をご提供します。スタッフが店内を回りながら、焼きたてのステーキをお客様のテーブルへお届けします。熟練の焼き技で引き出された「旨み」「香ばしさ」「食感」は、まさに“匠”の名にふさわしい逸品揃いです。ご提供するステーキは、通常1,000円～3,000円相当の商品です。たくさん召し上がるほどお得にお楽しみいただけるイベントです。前回開催時には、1万円相当分を召し上がられたお客様もいらっしゃいました。



「ステーキのあさくま」の魅力の一つであるサラダバーは、サラダ、惣菜、牛すじカレー、コーンスープ、デザート、フルーツ、ソフトクリームなど45品をそろえる充実した内容です。さらに、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場します。濃厚なコーンスープは根強い人気があり、レトルト商品は年間240万個以上を販売しています。北海道産コーンを使用し、収穫後7時間以内にスチームすることで、甘味や旨味を引き出しています。ソフトクリームやワッフル、たい焼きなどをお客様自身で作れるセルフクッキングコーナーを設け、お子さまから大人まで家族みんなでお楽しみいただけます。

■「匠肉祭り」概要

日時：2026年4月21日（火）11:00～22:00（最終入店20:40）

内容：ステーキ食べ放題（サラダバー・ドリンクバー付き）

料金：男性 3,429円（税込3,771円）

女性 2,929円（税込3,221円）

小学生 1,629円（税込1,791円）

小学生未満：無料

制限時間：80分

【メニュー詳細】

■ステーキラインナップ サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロース他

■特別商品 鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプ 他

【注意事項】

・料理は十分な量を用意しておりますが、早期になくなってしまう場合がございます。予めご了承くださいませ。

・当日は食べ放題のみのご提供となります。通常オーダーはご注文いただけません。

・多くのお客様にご利用いただくために、ご予約は不可とさせて頂きます。

・食べ放題メニューは特別価格の為、割引対象外とさせていただきます。

・当日は入場番号札を配布します。

・混雑状況により、最終受付時間前でも配布を終了する場合がございます。

・受付終了の際には各種SNSにて案内します。

■ステーキのあさくま 東海加木屋店 概要

オープン日：2026年4月23日(木)

所在地：愛知県東海市加木屋町丸根12-2

席数：94席

駐車場：36台

■ メディア内覧会のお知らせ

ステーキのあさくま 東海加木屋店 外観イメージステーキのあさくま 東海加木屋店 内装イメージ

オープンに先立ち、メディア関係者様向けの試食・撮影内覧会を実施します。

開催日時：4月20日(月) 14時～15時半(受付開始：13時45分)

所在地：愛知県東海市加木屋町丸根12-2

内容：

・業態・メニュー説明

・店舗外観・内観・商品撮影

・試食のご提供

・代表取締役への個別インタビュー

申し込みフォーム：https://forms.gle/SuMyTEtndMaD9fm66

■公式サイト・SNS

公式サイト

HP：https://www.asakuma.co.jp/

公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/

X：https://x.com/asakuma_koho

Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP

■企業概要

【経営理念】『食』を通じて、社会に貢献していく

あさくまは、『食』を通じて「よろこび」をご提供・追求し続けてます。

社外はもちろん、社内にむけても「よろこび」を追求するために、『感動を生むサービス』を追求し、創造し続けています。

会社名：株式会社あさくま

代表取締役社⾧：廣田 陽一

設立：1948年12月10日

事業内容：レストラン経営による飲食事業、及びフランチャイズ事業

住所：愛知県名古屋市天白区植田西二丁目1410番地