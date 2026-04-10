フォーラムエイト、全ソリューションへのAI搭載を加速-2026デザインフェスティバル開催も決定-建設DXのフロントランナーが描く、インフラ×AIの未来

一般社団法人ソフトウェア協会

株式会社フォーラムエイト（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤裕二、以下「フォーラムエイト」）は、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）会員企業であり、土木・建築向け構造計算ソフト「UC-1シリーズ」への新機能追加、3DCGソフト「Shade3D Ver.26」へのAI生成ツール搭載、および年次イベント「FORUM8 デザインフェスティバル 2026」の開催決定を発表しました。同社は近年、AI・クラウド・BIM/CIM・自動運転シミュレーションを横断的に展開しており、今回の一連の発表はその取り組みをさらに加速させるものです。

UC-1シリーズに新機能を追加--擁壁設計ほか設計支援機能を強化

概要

フォーラムエイトは、土木・建築向け構造計算ソフト「UC-1シリーズ」の道路土工・擁壁設計プログラムに新機能を追加しました。同シリーズにはすでにAI機能「F8-AI」が搭載されており、設計業務の幅広い場面で活用されています。また、すべての詳細設計機能をWebアプリとして提供する「UC-1 Cloud Completeシリーズ」の提供も開始し、場所を問わない設計環境の実現を推進しています。

主な特長

Shade3D Ver.26 にAI生成ツールを搭載--設計・デザインワークフローを革新

- 「UC-1サポートAI」と「設計サポートAI」の2軸で設計業務を支援し、分厚い基準書の参照やサポートへの問い合わせを大幅に削減- 多言語・音声入力にも対応し、多様な技術者チームの業務効率化を後押し- 「UC-1 Cloud Completeシリーズ」により、ブラウザ環境から詳細設計機能をフルに利用可能

概要

フォーラムエイトグループが提供する3DCGソフトウェア「Shade3D」の最新バージョン Ver.26 に、AI生成ツールが新たに搭載されました。建築・土木設計の可視化から映像・メタバースコンテンツ制作まで幅広く活用される同ソフトにおいて、AI生成技術の統合により、設計者・クリエイターの創造的業務を大幅に効率化します。

主な特長

「FORUM8 デザインフェスティバル 2026」開催決定

- AI生成技術をShade3Dのワークフローに統合し、3DCGモデルの制作プロセスを革新- 建築・土木設計の可視化から映像・メタバースコンテンツ制作まで幅広い用途に対応- 設計者・クリエイターの創造的業務における作業負担を大幅に軽減

概要

フォーラムエイトは、建設・土木・モビリティ・デジタルツイン分野の最先端技術が集結する年次イベント「FORUM8 デザインフェスティバル 2026」の開催を発表しました。前回（第19回）は会場450名・オンライン1,300名超が参加。「第10回自動運転・サステナブルカンファランス」には経産省・デジタル庁・総務省・国交省・警察庁の5省庁から6名の有識者が登壇し、業界横断的な知見の交流が図られました。

主な特長

この成長を現場から支える人・想い--UC-1開発グループ 中畑恵梨香氏

- 建設・土木・モビリティ・デジタルツイン分野の最先端技術を一堂に集めた業界最大級の年次イベント- 官民双方の有識者・実務者が登壇し、業界横断的な知見の交流を促進- 会場参加・オンライン参加の両形式に対応し、幅広い層が参加可能

こうした技術革新を現場で支えているのが、宮崎支社のUC-1開発グループで主事補を務める中畑恵梨香氏（入社10年目）です。教育学部出身ながら「ITで社会貢献をしたい」という思いで2015年に入社。仕様検討からプログラミング、技術セミナー講師まで多岐にわたる業務を担っています。

「私が目指すのは、『これまでの不可能を、当たり前に実現できる社会』です。AI技術を弊社のソリューションと組み合わせていくことで、現場の負担を劇的に減らし、より付加価値の高い仕事ができる環境を作っていきたいです」

現在は2歳の娘を持つ母として育児と仕事を両立しながら、次世代の建設DXを静かに、しかし力強く推進し続けています。中畑氏のキャリアの歩みや、フォーラムエイトが描く「AIで支える建設DXの未来」についての詳細インタビューは、SAJ40周年特集記事をご覧ください。

▶ 詳細インタビュー記事はこちら：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_forum8(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_forum8)

会社概要

株式会社フォーラムエイト 所在地：東京都港区 代表取締役社長：伊藤裕二 事業内容：土木・建築向け構造計算・積算ソフトの開発・販売、クラウドサービス、VR/メタバース・自動運転シミュレーション 公式サイト：https://www.forum8.co.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業・団体・個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体であり、株式会社フォーラムエイトはその会員企業として活動しています。

【一般社団法人ソフトウェア協会】

一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業、団体、個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体で、800社以上にご加入いただき、創立40周年を迎えることができました。これからもソフトウェアの未来を創造し、国内外のデジタル化推進に貢献してまいります。

入会お問い合わせ・詳細は以下ページよりご連絡ください。

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）事務局お問い合わせページ：https://www.saj.or.jp/contact/

【関連リンク】

インタビュー記事全文：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_forum8

本企画のインタビュー記事一覧： https://www.saj.or.jp/40th_branding

SAJ 40周年記念サイト： https://40th.saj.or.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)：https://www.saj.or.jp/(https://www.saj.or.jp/%E2%80%8B%E2%80%8B)

株式会社フォーラムエイト様 公式サイト：https://www.forum8.co.jp/