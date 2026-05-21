6月放送『ニカゲーム』1時間SPが決定！ゲストに3名の“ニカゲームファミリー”が集結

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

6月7日（日）、『ニカゲーム 〜オカシーパラダイスからの招待状〜』と題した同番組の1時間スペシャルが放送されることが決定した。

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今年の元日に放送された約2時間のスペシャル回『ニカゲーム新年早々SP 〜マナビーパークからの脱出〜』から半年、レギュラー化してから早くも2度目の特番放送となる。

今回は一体どんな内容になっているのか？

いつもの収録後、準レギュラーのガク（真空ジェシカ）から手渡されたある招待状。そこには「パラダイス 招待券 ※2026年6月7日まで」という文字が。

スタジオセットを飛び出し、二階堂・ケムリ・猪俣の3人は指定された場所へ向かうが、そこには怪しげなタイムマシーン3号・関太に酷似した大量のアンドロイドロボットが待ち構えていた。

そして3人がある“禁止行動”を行うことによって、アンドロイドによるセキュリティが発動し、ゲートが完全にロックされ、元日スペシャル同様、3人は閉じ込められてしまうことに。

番組キャラクターでゲームマスターであるラコちんの陰謀か、はたまた新たな敵の登場か。

閉じ込められた3人が、さまざまなゲームに挑みながら、脱出の糸口を探していく。

レギュラー放送で大好評だったゲームはもちろん、今回初挑戦となる新ゲームも登場。

3人は無事にゲームをクリアし、謎の施設「オカシーパラダイス」から脱出することができるのか？

そして最後に3人がたどり着くこの施設に隠された秘密とは？

◆ゲストには“ニカゲームファミリー”が集結！

今回ゲストで登場するのは、“ニカゲームファミリー”とも呼ぶべき3名。

二階堂・猪俣のヘンテコ英語を読解する企画「ニカイノ検定」やミニコーナー「曽野の居残り勉強」に出演し話題を呼んだ曽野舜太（M!LK）。

前回の特番『新年早々SP』にも出演し、迫真の演技を見せた国民的歌手こっちのけんと。そしてアンドロイドの関太（タイムマシーン3号）。

はたしてこの3名は敵か味方か？ 謎の施設「オカシーパラダイス」に隠された物語に、一体どのように絡んでくるのか？

もちろん、ニカゲームの代名詞とも言うべき二階堂＆猪俣の突拍子もない斬新な発想とケムリの超ひらめきも、いつも以上にパワーアップし1時間の放送に凝縮されている。

シリアスなストーリーパートと爆笑必至のゲームパートが織りなす前代未聞の謎解きバラエティから目が離せない。