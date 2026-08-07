高橋文哉、“体のある部分”のサイズが規格外？黒柳徹子も目を見張り「ずいぶん大きい」

8月6日（木）に放送された『徹子の部屋』には、若手実力派俳優の高橋文哉が出演。黒柳徹子とのトーク中に“意外な事実”が発覚する一幕があった。【映…