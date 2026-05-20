農業・釣り・戦闘、島で全部できる！ Game Source Entertainment「Starsand Island（スターサンド・アイランド）」

記事ポイント ライフシミュレーションRPG『Starsand Island』のパッケージ版が2026年8月20日に発売予定PS5・Nintendo Switch 2の2機種に対応、希望小売価格は7,018円（税込）予約特典として限定乗り物「光速・スピアリング」が入手可能 ライフシミュレーションRPG『Starsand Island』のパッケージ版が2026年8月20日に発売予定PS5・Nintendo Switch 2の2機種に対応、希望小売価格は7,018円（税込）予約特典として限定乗り物「光速・スピアリング」が入手可能

Game Source Entertainment（GSE）が取り扱うライフシミュレーションRPG『Starsand Island（スターサンド・アイランド）』のパッケージ版が、2026年5月20日より予約受付を開始します。

発売は2026年8月20日を予定しており、PlayStation®5とNintendo Switch 2の2機種に対応しています。

Game Source Entertainment「Starsand Island（スターサンド・アイランド）」





タイトル：Starsand Island（スターサンド・アイランド）対応機種：PlayStation®5 / Nintendo Switch2発売日：2026年8月20日価格：7,018円（税込）ジャンル：ライフシミュレーションRPGプレイ人数：オフライン1人 / オンライン1〜4人表示対応言語：日本語／英語／中国語（簡体字・繁体字）ボイス対応言語：日本語／英語／中国語開発元：Seed Sparkle Labパッケージ版発売元：Game Source EntertainmentCERO：A

Seed Sparkle Labが開発する本作は、”現代の桃源郷”をコンセプトに掲げたシミュレーション作品です。

農作業や釣りといった穏やかなスローライフの要素と、戦闘・採掘・クラフトシステムといったやり込み要素の両方を収録しており、遊び方の幅が広いゲームデザインとなっています。

自由度の高いDIY建築機能や個性豊かなNPCとの交流要素も備わっており、クエストを進めるごとに島との関係性が深まる構成です。

オンラインでは最大4人でのプレイにも対応しています。

予約特典：限定乗り物「光速・スピアリング」





予約期間中に購入すると、ゲーム内で使用できる限定乗り物「限定白いスポーツカー”光速・スピアリング”」が特典として付与されます。

白いオープンカーに2人のキャラクターが乗り込み、桜並木の道路を走り抜けるビジュアルが公開されており、クラシカルな雰囲気と洗練されたデザインを兼ね備えた車両となっています。

この限定乗り物は島内の移動に使用でき、通常プレイでは入手できない予約者限定のアイテムです。

ゲームの世界観と主なコンテンツ





牧場シーンでは主人公キャラクターがギターを持ち、アルパカや乳牛などの動物とともに草原に立つ3Dゲームプレイ画面が確認できます。

農作業を軸にした穏やかな島暮らしが、グラフィックからも伝わる作りとなっています。





夕焼けの海を背景に、2人の女性キャラクターが船上で地図を広げるカットシーン風の映像も収録されています。

NPCとのストーリー展開が島への愛着を高める構成で、クエストを通じて島との関係性が積み重なっていきます。

農作業・釣り・採掘・戦闘・クラフト・DIY建築・NPC交流と、ひとつの島の中でさまざまな体験が完結する設計です。

Steam早期アクセス版とコンソール版は内容が完全に同一ではなく、パッケージ版はバランス調整・追加要素が施された製品版として提供されます。

CERO：Aレーティングで、幅広い年代が楽しめるライフシミュレーションRPGとして2026年8月20日に登場する『Starsand Island（スターサンド・アイランド）』。

予約特典の限定乗り物「限定白いスポーツカー”光速・スピアリング”」は対象期間内の購入者のみに付与されるアイテムで、予約は公式サイトに掲載されています。

Game Source Entertainment「Starsand Island（スターサンド・アイランド）」の紹介でした。

よくある質問

Q. パッケージ版とSteam早期アクセス版の内容は同じですか？

A. 内容は完全に同一ではありません。

Steam版は開発中のバージョンのため、アップデートにより内容が変動します。

パッケージ版は製品版として、内容やバランスが調整・追加された状態で提供されます。

最終的な仕様は発売前に案内される予定です。

Q. 予約特典はパッケージ版のみが対象ですか？

A. 現時点で予約受付はパッケージ版のみで行われており、予約特典「限定白いスポーツカー”光速・スピアリング”」は対象期間内に購入したプレイヤーに付与されます。

Q. 対応言語は何ですか？

A. 表示対応言語は日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）の4言語、ボイス対応言語は日本語・英語・中国語の3言語です。

(C) 2026 Seed Sparkle Lab. All rights reserved. Published by Seed Sparkle Lab. Physical retail version licensed to and published by Game Source Entertainment.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 農業・釣り・戦闘、島で全部できる！ Game Source Entertainment「Starsand Island（スターサンド・アイランド）」 appeared first on Dtimes.