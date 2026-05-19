俳優の柳楽優弥（36）がメンズシェービングブランド Gillette（ジレット）の新CM「ジレット星人」編に出演する。19日からウェブで先行公開され、数カ月後から全国地上波で順次放送が開始される。

ウェブの先行公開では、シェービングでヒリつくことを仕方のないこととして受け入れ、深く考えることなく続けてきた男性の何気ない朝に突如として柳楽演じるジレット星人が現れる。多くを語ることはなく、ただ静かにそばに現れ、男性自身も意識していなかった肌の違和感に気付かせていく様子が15秒で描かれる。

全国の地上波で公開される30秒のCMはジレット星人の視点が日本の社会全体へ広がっていき、街行く人々、日本の朝、当たり前として見過ごされてきた無数のヒリツキといった、ジレット星人の目に映った世界の全体像が初めて明らかになる予定だ。

ジレット星人のトレードマークのシルバーのヘアスタイルに近未来感漂うスタイリッシュな衣装に身を包んで撮影に臨んだ柳楽。公開されているメイキング動画ではお茶目な一面も見られる。

▽柳楽一問一答

−−初めてジレットの新CMキャラクターに就任された感想を教えてください。

「世界中で愛されているジレットのCM キャラクターを務めさせていただくことは、とても光栄です。ジレット星人として、日本でよりたくさんの方に使っていただくために商品の魅力をしっかりと伝えていきたいと思っています！」

−−「ヒリツキから人類を守る」という使命を持ってジレット星からやってきたとのことですが、ジレット星人になりきってみての手応えや感想を教えてください。

「仕事の日は家でヒゲを剃ってから現場に向かっていて、今朝もジレットを使ってきました。ヒリツキを感じず、スッキリと気持ちのいい朝のバスタイムを過ごせるので、改めて最高の相棒と出会えたなと感じました。僕はジレット星人でありジレットラバーなので（笑）、何よりも、製品の魅力を伝えていきたいです！ 」

−−柳楽さんのシェービング習慣を教えてください。

「僕は普段カミソリを使っているのですが、カミソリ選びにおいてヒリツキ感を感じにくい点は重要だと感じています。ジレットはヒリツキ感を防いでくれるので最高のヒゲ剃りタイムを過ごせています。朝風呂に入ることがルーティンなので、バスタイムにお

けるヒゲ剃りの時間は大事ですね」

−−実際に使ってみて、柳楽さんご自身で感じたジレットの優しさを教えてください。

「重ねてになりますが、ヒリツキ感をあまり感じないということはとても魅力的ですし、デザインもスタイリッシュで気に入ってます。また、刃の裏についているトリマーがあることでもみあげなど細かいところもしっかりと剃れるのも、ジレットの優しさだと感じました」

−−ヒリツキに悩む全地球人に向けて、ジレット星人としてのコメントをください

「毎日のヒゲ剃りだからこそ、最高のバディと出会うことが大事だと思います。そんなバディがいるだけで、ヒゲ剃り時間がちょっと

楽しい時間にもなると思います。より楽しい髭剃りタイムを作りたい方は、ぜひジレットを試してみてください！僕の友人も、全員ジレットユーザーにしたいと本気で思ってます！（笑）」