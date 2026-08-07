スポニチアネックス
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浦和FW南野遥海、古巣G大阪から移籍後初得点で喜び爆発「自分はもう浦和の選手。自然と気持ちが出た」
◇明治安田J1リーグ第1節浦和3−4G大阪（2026年8月7日パナスタ）秋春制に移行した明治安田J1リーグが7日に開幕し、浦和はアウェーでG大阪に3…
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財前直見 故郷・大分での移住生活を語る 農作業に草刈り…「常にやることを考えています」
女優の財前直見（60）が、7日放送のNHK・Eテレ「眠れぬ夜はAIさんと」（金曜後10・00）に出演し、大分での移住生活について語った。大分出身。…
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日本ハム育成ドラ1の道産子新人がプロ初安打 新庄監督は満塁での投ゴロに「こういうのが大事」
◇パ・リーグ日本ハム3-2楽天（2026年8月7日エスコンフィールド）日本ハムの育成ドラフト1位のルーキー常谷がうれしいプロ初安打をマークした…
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阪神 9回2死から…守護神ドリスが救援失敗「今日はそういう日だったなと思う」
◇セ・リーグ阪神2─3中日（2026年8月6日京セラドーム）阪神が9回2死から悪夢の逆転負けを喫した。守護神のラファエル・ドリス投手（38）が9…
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西武 柘植世那の1566日ぶり一発で同点も… 無念黒星に「勝ちにつながらず悔しい」
◇パ・リーグベルーナドーム（2026年8月7日西武2―5ソフトバンク）「7番・捕手」で出場した西武・柘植世那が4年ぶりの一発を放った。0―1の…
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阪神・ガルシアは3戦連発の期待に応えられずも、一塁守備には「違和感はなかった」
◇セ・リーグ阪神2─3中日（2026年8月6日京セラドーム）3戦連発を期待する虎党の前で、長打力を発揮することはできなかった。横浜でのDeNA戦…
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ソフトバンク・内野海斗 3軍戦で3回無安打無失点の好投 練習ドリルを「最近またちょっとリニューアル」
◇九州アジアリーグ交流戦ソフトバンク―火の国サラマンダーズ（2026年8月7日タマスタ筑後）ソフトバンクの高卒4年目右腕・内野海斗投手（22…
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元中日捕手・小田幸平氏 誰もが嫌う試合途中からのマスクが「難しいと思わない」理由
元巨人、中日捕手で、現四国IL・愛媛の野手コーチを務める小田幸平氏（49）が、古田敦也氏（61）のYouTube「フルタの方程式」に出演。2番手捕手の心…
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NHK林田理沙アナ「ニュースウオッチ9」最後の出演 今月産休入りへ 「心穏やかに週末を…」とあいさつ
NHKの林田理沙アナウンサー（36）が7日、金曜メインキャスターを務める同局「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9・00）に出演し、同番組は最後の出演…
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復帰即4番で3安打の日本ハム・吉田賢吾に新庄監督「本当は嫌なんです」
◇パ・リーグ日本ハム3ー2楽天（2026年8月7日エスコンフィールド） 日本ハムの吉田賢吾が「4番・DH」で7月25日の楽天戦以来の先発出場。3安打1…
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【佐世保競輪 G1女子オールスター】美浦＆瑛美の太田姉妹がそろって予選2着で準決へ
佐世保競輪場のG1「第2回毎日新聞社杯女子オールスター」が7日、開幕した。太田姉妹が準決勝進出を決めた。予選7Rで妹の瑛美（25＝三重・120期）…
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新生“秋春J”開幕戦で鹿島と横浜Mが壮絶打ち合い 視察の森保監督「ハラハラ、ドキドキ。魂を感じた」
◇明治安田J1リーグ鹿島4―3横浜M（2026年8月7日MUFG国立 ）秋春制に移行する明治安田J1リーグは7日に開幕し、横浜Mと鹿島の「オリジナル10」…
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浦和 10人でG大阪に3―4で敗れる キジェ監督「勝ったら万々歳だったが…」
◇明治安田J1リーグ第1節浦和3−4G大阪（2026年8月7日パナスタ）秋春制に移行した明治安田J1リーグが7日に開幕し、浦和はアウェーでG大阪に3…
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ロッテ・サブロー監督「中盤3点取られたのも打線のせい」と指摘も…広池の登録抹消を明言
◇パ・リーグロッテ2―6オリックス（2026年8月7日ZOZOマリン）ロッテは先発・広池は3発を被弾するなど6回を8安打5失点。打線は2点先制された…
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阪神 才木浩人「交代はベストだと思う」降板時の心境語る 救援失敗のドリスにかけられた言葉も明かす
◇セ・リーグ阪神2─3中日（2026年8月6日京セラドーム）阪神が9回2死から悪夢の逆転を食らい敗れた。2-0で迎えた9回。守護神・ドリスが無死…
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マツコ、外出着に悩む 普段は「世を忍ぶ仮の姿」で外出も…「戸惑いを与えてるのよ、皆さんに」
タレントのマツコ・デラックス（53）が、7日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、普段着についての悩みを打…
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4度目サヨナラ勝ち 日本ハム新庄監督は有薗に無茶ぶり「あそこはヘッドスライディングでしょ！」2位浮上
◇パ・リーグ日本ハム3x-2楽天（2026年8月7日エスコンフィールド）日本ハムが今季4度目のサヨナラ勝ちで2位に浮上した。2-2の9回1死一、二塁…
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巨人・浅野翔吾が8日から故障班に合流 右膝痛のため
巨人は7日、浅野翔吾外野手（21）が右膝痛のため、8日から故障班に合流すると発表した。…
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魔裟斗「過酷なトーナメント」ONEフェザー級キックボクシングTを展望！日本人が勝ち上がるポイント解説
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が、7日に開催された「ONEフライデーファイツ165」の解説を務めた。今大会から開幕した日本人トップレベルの…
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浦和、10人で善戦も開幕戦黒星…前半22分にサビオが退場 G大阪と3―4打ち合いも
◇明治安田J1リーグ第1節浦和3−4G大阪（2026年8月7日パナスタ）秋春制に移行した明治安田J1リーグが7日に開幕し、浦和はアウェーでG大阪に3…