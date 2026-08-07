阪神・ガルシアは3戦連発の期待に応えられずも、一塁守備には「違和感はなかった」

◇セ・リーグ阪神2─3中日（2026年8月6日京セラドーム）3戦連発を期待する虎党の前で、長打力を発揮することはできなかった。横浜でのDeNA戦…