コロコロチキチキペッパーズのナダル（４１）が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、「アメトーーク」の「意外と４０歳いってる芸人」について一部Ｘで反論が上がっていることに「マジわからん」などキレた。

このＹｏｕＴｕｂｅは１４日に放送された「アメトーーク」についてトーク。「意外と４０歳いってる芸人」が集合し、その中の１人がナダルだった。他にはパンサー向井、見取り図リリー、ハライチ、相席スタート山添、お見送り芸人しんいち、和田まんじゅうらが出演した。

ＹｏｕＴｕｂｅ収録はこの「アメトーーク」の放送前だったが、「アメトーーク」の公式Ｘで出演者を紹介しており、それをリポストした一般のアカウントに「男ってやっぱり自己評価高いよね。全員４０に見えます」という投稿があったという。

ナダルは「見える？」「それが共感得てるの？」とびっくり。西野によると、この投稿は「７・９万いいね」がついているといい、「めっちゃ共感されてるやん」とツッコんだ。

ナダルは「びっくりした。（４０歳に）見えんねや」としみじみ。他にも「いつまでたっても若いと思っているイタイ芸人」「加齢臭がすごい絵面」などの厳しい言葉が上がっており、なかには「（ナダルは）５６歳かと思いました」「４０歳、まだそんなもんかと思った」「５０いっていると思った」などの声も。最期まで「なんやねん」「びっくりやわ」を連呼していた。