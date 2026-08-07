水連幹部「かなり重く受け止めている」 競泳・本多灯が危険運転致傷起訴

日本水泳連盟の金子日出澄専務理事が７日、取材に応じた。２１年東京五輪バタフライ銀メダルの本多灯が危険運転致傷の罪で起訴されたことを受け、「…