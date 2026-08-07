デイリースポーツ
-
窪田正孝「楽しそうじゃないか、才能の原石ども」滞在中のカナダからリモート出演でサプライズ 高橋文哉、＆ＴＥＡＭのＫら騒然
俳優の窪田正孝が７日、都内で行われた映画「ブルーロック」の初日舞台あいさつに、カナダからリモートでサプライズ登場。主演の高橋文哉、共演の＆…
-
今井竜太郎 Ｍ！ＬＫ曽野にデレデレ「顔がちっちゃい」「良いにおい」曽野は今井を「すごい大きいゴールデンレトリバー」
俳優・今井竜太郎が７日、都内で行われた、主演映画「仮面ライダーゼッツさよならのミッション」の公開記念舞台あいさつにＭ！ＬＫのメンバーで俳…
-
巨人完封負け 連勝２で止まる 打線はわずか２安打 先発ハワードは１球に泣く、七回に長岡に被弾
「巨人０−１ヤクルト」（７日、東京ドーム）巨人の連勝が「２」でストップ。対ヤクルト戦は７勝１０敗と苦しんでいる。踏ん張り続けた先発・ハ…
-
ヤクルトついに後半戦初白星 連敗７でストップ 先発・奥川が仁王立ち、今季２度目の完封 長岡が値千金４号ソロ
「巨人０−１ヤクルト」（７日、東京ドーム）ヤクルトが接戦を制した。８月＆後半戦初勝利を収め、連敗を７でストップさせた。負の連鎖をストッ…
-
甲子園初導入のビデオ検証、２試合連続で実施 立正大淞南が要求も判定変わらず 第２試合での初実施も判定通り
「全国高校野球選手権・１回戦、長崎日大−立正大淞南」（７日、甲子園球場）今大会から新たに導入されたビデオ検証が第２試合に続いて第３試合で…
-
阪神 才木は完封目前の八回で降板も８回２安打無失点の好投で８勝目の権利 ７月には巨人戦で九回２死から暗転の悪夢も
「阪神−中日」（７日、京セラドーム大阪）阪神の先発・才木は完封目前で代打を送られた。ただ、８回２安打無失点の好投で８勝目の勝利投手の権利…
-
ＡＫＢ４８の新公演が開幕 紅白、ドーム目指せるポップスターを目指して「伝説の公演にできるように」
ＡＫＢ４８が７日、東京・秋葉原の劇場で、新公演「夢のポップスター」の初日公演を行った。同公演は「歌って踊る」というアイドルの基本を見つめ…
-
レインボー池田直人 電撃結婚 美人アナと
レインボー・池田直人（３２）と、元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈アナ（２９）が７日、結婚を発表した。佐藤アナはＳＮＳに結婚報告の書面を…
-
「奇跡の４０歳」「時間止まりすぎてるな」 元モー娘。２０年ぶり始球式にＳＮＳ反響「あいかわらずべっぴんさんじゃのう」「お美しかった…」
「ロッテ−オリックス」（７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）元モーニング娘。の後藤真希（４０）がゲストとして来場し、試合前に「ＬＯＶＥマシー…
-
顔小さっ、ウエスト高っ！１７０ｃｍピンヒールで現れた人気アイドル 圧倒的な理想ルックスが凄すぎた 梅澤美波に驚き
乃木坂４６を卒業した梅澤美波が、英ブランド「ジョーマローンロンドン」のポップアップイベント「シーソルトアドベンチャー」のフォトコー…
-
元Ｋ-１王者の久保優太が１０代女性と再婚 ＳＮＳで報告「色々言われそうですが…」も「いつも一番近くで支えてくれる彼女と共に、笑顔あふれる家庭を築いていきたい」
初代Ｋ−１ウェルター級世界王者で格闘家の久保優太（３８）が７日、「【ご報告】」として自身のＳＮＳを更新。「色々言われそうですが…私事ですが…
-
卓球 早田ひながベスト８入り 「徐々に調子が上がってきている」
「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子２回戦が行われた。２４年パリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）は、葉伊恬（台…
-
水連幹部「かなり重く受け止めている」 競泳・本多灯が危険運転致傷起訴
日本水泳連盟の金子日出澄専務理事が７日、取材に応じた。２１年東京五輪バタフライ銀メダルの本多灯が危険運転致傷の罪で起訴されたことを受け、「…
-
横浜Ｍの三井寺眞が偉業 16歳４カ月５日でゴール 久保建英を抜いて歴代２位の速さ 秋春制開幕の国立騒然
「明治安田Ｊ１、横浜Ｍ−鹿島」（７日、ＭＵＦＧ国立）プロ初先発した横浜ＭのＭＦ三井寺眞（１６）が前半７分にゴールを挙げた。Ｊ１で、１６歳…
-
初のビデオ検証で有明・高見監督「使いたくなかったがイチかバチか」 判定覆らずも「フェアですし、もやもやすることなく次にいける」と納得
「全国高校野球選手権・１回戦、有明６−３立命館宇治」（７日、甲子園球場）今大会から新たに導入されたビデオ検証が第３日で始めて実施された。…
-
ゆうちゃみ 恋リアに「出たいなぁ」オーディションには「１０回落ちた…」「彼氏いなかったの？」に苦笑
テレビ朝日系「まいにち大喜利＆賞レース」が５日に放送され、アルコ＆ピース・平子祐希、酒井健太がＭＣを務めた。この日は「神速４９秒恋リア…
-
原菜乃華 透けたドレスすげえ！ 雰囲気ガラリ変えて舞台挨拶「良いものを見た」「ふわふわ」
女優原菜乃華（２２）が映画「５秒で完全犯罪を生成する方法」（９月１１日公開）の完成披露試写会に登場した姿が話題になっている。東京都内で５…
-
逆転打浴びた立命館宇治・坂本は号泣「相手への応援すごくて…プレッシャーに」 九回２死から有明に逆転許す「絶対来年は春夏ここに来て抑える」
「全国高校野球選手権・１回戦、有明６−３立命館宇治」（７日、甲子園球場）３年ぶり出場の立命館宇治は九回に逆転負けで２０１９年以来の２勝目…
-
【ボート】平和島Ｇ３ 久田敏之が平和島では１５回目の優出を決めた「バランスが取れて全体に上位」
「第３９回キリンカップ・Ｇ３」（７日、平和島）久田敏之（４５）＝群馬・９１期・Ａ１＝が７日の準優１０Ｒで１着。インから逃げて優出の一番乗…
-
【ボート】多摩川 中沢宏奈「多摩川は相性がいいと思っている」
「一般戦」（８日開幕、多摩川）中沢宏奈（３８）＝東京・１０５期・Ｂ１＝が当地３節連続優出に挑む。引き当てた４４号機に「最近の多摩川の引い…