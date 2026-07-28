おもしろネタ
『おもしろネタ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ヌートバー 山本由伸からエールあった「会えるの楽しみ、と」
WBC同志の大谷翔平がトレード直後にメールをくれたと明かし感謝を示した
フルカウント
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マツコ・デラックス 自身への視線に赤裸々「マツコだよね？みたいな…」
スーパーへの外出時に周囲が浮かべる表情への葛藤を、赤裸々に明かした
スポーツ報知
2026年8月7日
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商業施設の管理されてない池に「鯉の群れ」誰かが放流？噂の真相
管理もエサやりも一切なしで20〜30匹が元気に育っているという
OBS大分放送
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「今が一番バスト大きい！やったー！」鈴木奈々、最新情報明かした
オリコンニュース
2026年8月6日
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「日本ではたぶん違法です」八村塁、自身のクルマコレクションを明かす
車コレクションは「日本では規格外で運転できない車ばかり」と語った
THE ANSWER
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映画「ちいかわ」新グッズ説明文にネット上騒然「闇を感じる」
公式Xでは、「在ったものを消しながら、いつかなくなる永遠のいのち」との紹介も
オリコンニュース
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藤原竜也の「顔面」をプリントしたレタスを販売 想定外の反響に担当者驚く
フードロス削減と消費拡大が目的で、1万個限定で発売したところ完売が続出
オリコンニュース
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井上晴美 バストに1億円の保険かけた真相「自分のようで自分じゃない…」
オリコンニュース
2026年8月5日
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「さんま大先生」オーディションで…明石家さんまによる衝撃の表情に遭遇
「あっぱれさんま大先生」は座るだけで不合格になると当時の経験を明かした
日刊スポーツ
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C・ロナウドの「私のおもちゃたち」が凄かった ズラリと100台…ファン騒然
デイリースポーツ
2026年8月4日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
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プロ野球オールスターで西武のチャンステーマ「民族大移動」を体感
夜行バスで新宿を出発し、朝7時半には自由席争奪の列に並んだという
livedoor ECHOES
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山口一郎 ギックリ腰の名称に指摘「あんなかわいらしい名前じゃない」
「老眼」は「熟眼」などポジティブな呼び方に変えたいと山口は主張している
日刊スポーツ
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若槻千夏 運転免許試験で大苦労「7回落ちた」王林も「1週間で5回落ちた」
大久保佳代子は実技で教官のネチネチ指導にストレスMAXとなり免許を断念したという
デイリースポーツ
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「ビリギャル」モデルの人物「合コン行きてえよ！」受験時代に葛藤あった
受験生時代、合コンを羨みながらも雑音を逆にメンタル鍛錬の場に活用したという
オリコンニュース
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近藤春菜、ウーバーイーツ利用した店から「まさかのサプライズ」
ウーバーイーツで注文した品に店側から「多めに茹でた」ブロッコリーが同封されたそう
スポニチアネックス