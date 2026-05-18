猫の「フレーメン反応」まさかのおかわり　ぽかーん顔を連発する猫ちゃんに爆笑

猫が強烈なにおいをかいだ時に、口を半開きにして表情を固める生理現象「フレーメン反応」。ポカンとしたような独特の表情は愛らしくもありますが、決して頻繁に見られるものではありません。

そんな珍しいフレーメン反応をまさかの「おかわり」で披露し、Xで大きな反響を呼んでいるのは、6歳になる「テン」くん。動画では、テンくんが同居猫「モカ」ちゃんの毛繕いをした直後、ハッとしたように顔を上げ、口を半開きにして見事なフレーメン反応を見せています。

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普段は一緒にお昼寝をしていることもあるほどの仲良しだという、テンくんとモカちゃん。

当時の状況について飼い主さんに聞くと、この時はモカちゃんがテンくんの毛繕いをしていたところ。そこで動画を撮影すると、今度はテンくんがモカちゃんの毛繕いを始め、その後フレーメン反応を起こしたのだそうです。

一度だけでも十分に面白い表情ですが、動画の見どころはこの直後に訪れます。我に返ったテンくんは再びモカちゃんのにおいを確認し、その直後またしても口をぽかーんと開け、先ほどと全く同じ表情で固まってしまうのです。

これには飼い主さんも「おかわりすることはありますが、2回目もしっかりフレーメンになることは少なかったと思います」と語っており、においを確認し直して連続でフリーズするのはかなり珍しいケースのようです。

また、ぽかーんと固まるテンくんに対し、不思議そうに「何この人……」と言わんばかりの表情で見つめるモカちゃんの温度差も、動画の面白さを一層引き立てています。

今回の動画撮影時、2度目も同じ表情で固まるテンくんを見て、飼い主さんは必死に笑いをこらえていたとのこと。愛らしいぽかーん顔の連発と、2匹の絶妙な関係性が詰まった29秒間の動画は、タイムラインに癒やしと沢山の笑顔を届ける結果となりました。

＜記事化協力＞

ジャンプ猫@しょぼ顔のテンさん（@aruten0808）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051802.html