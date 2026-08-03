「被災した古い資料、捨てるの待って」熊本県が呼びかけ “地域の宝”の可能性も

泥をかぶった帳面、崩れた家屋から見つかった巻物、何に使ったのか分からない古い道具。災害後の片付けでは、こうした品が壊れた家財に紛れ、「捨て…