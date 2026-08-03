おたくま経済新聞
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ちいかわたちが冬毛対策？「チャルメラ ちいかわラーメン」にとんこつ味が新登場
明星食品のミニカップめん「明星 チャルメラ ちいかわラーメン」シリーズに、新たに「とんこつ味」が仲間入り。9月14日、全国で発売されます。希望…
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「彼女がどんな人か知らなかった」それでも批判は投げられた 炎上に集まる“インプレゾンビ”の異変
8月1日、Xに一通の謝罪文が投稿されました。投稿したのは、インフルエンサーであり、あるK-POPグループのファンとしても活動していた日本人女性。…
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プレステ2は「斜め置き」でディスク読み込みが可能に？ 意外過ぎる裏技にゲーマーから驚きと共感の声
2000年の登場から26年が経過した今なお、数々の名作とともに愛され続けている家庭用ゲーム機「プレイステーション2（PS2）」。経年劣化によってディ…
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茨城県知事「あえてパクる」と堂々宣言 群馬パスポートを公認パクリ、「IBARAKI PASSPORT」交付へ
茨城県が、県内44市町村を巡るスタンプラリー機能を備えたパスポート型パンフレット「IBARAKI PASSPORT」を制作します。2026年10月上旬からの交付…
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「被災した古い資料、捨てるの待って」熊本県が呼びかけ “地域の宝”の可能性も
泥をかぶった帳面、崩れた家屋から見つかった巻物、何に使ったのか分からない古い道具。災害後の片付けでは、こうした品が壊れた家財に紛れ、「捨て…
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「俺の、俺のミスだぁぁっ！」ペアリング失敗も電源オフも命懸けな「ガンダムW」イヤホン登場
ペアリングに失敗すれば「俺の、俺のミスだぁぁっ！」、バッテリーが減れば「残された手段は……自爆装置か」。日常のちょっとした通知まで命懸けに…
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ピカソかな？段ボールから顔を覗かせる黒猫さんが名画すぎる
横顔のシルエットなのに、目は真正面を見つめている……。そんなピカソの絵画のような猫の写真が、Xで大きな注目を集めています。写真に写ってい…
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東京ディズニーシー「インディ・ジョーンズ」が11月30日に再開 約1年3か月の休止を経て演出強化
東京ディズニーシーのアトラクション「インディ・ジョーンズ・アドベンチャー：クリスタルスカルの魔宮」が、2026年11月30日に運営を再開することが…
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「日本警察は、熊本の治安に本気です」被災地に集結した警察官たち 警察庁の投稿に反響
熊本の被災地で活動する警察官たちの姿を紹介した、警察庁の投稿が大きな反響を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■…
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熊本地震の被災高齢者に最大7泊を無料提供 スーパーホテルが九州16店舗で宿泊支援
避難生活が長引く高齢者に、ホテルの客室でゆっくり休んでもらおうという支援が始まります。スーパーホテルは8月24日から、熊本県内に住む65歳以…
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ドンキ、また様子がおかしい ピクルス8枚サンド＆にんにく全振りサラダを投入
ドン・キホーテの食品開発者は、一体何を考えているのでしょうか。生にんにく、揚げにんにく、にんにくドレッシング、にんにくマヨを重ねたサラダ…
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“漢”感溢れる屈強なコスプレイヤーの正体は……女性！？「脳がバグるバグる」
Xのタイムラインに不意に現れた、屈強な男性キャラクターのコスプレ。広い肩幅に、分厚い胸板。「相当なトレーニングの賜物なのだろうな……」と…
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狙われる「どうしても欲しい」気持ち 限定品の偽通販サイトに消費者庁が注意喚起
狙われるのは、「どうしても欲しい」という気持ちです。限定品や入手困難な商品を格安で販売するように装い、代金を支払っても商品が届かない偽通…
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劇場版「TOKYO MER」公開延期 熊本地震受け判断、鈴木亮平「然るべきタイミングで必ず届ける」
東宝は8月4日、8月21日に予定していた劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」の公開を延期すると発表しました。7月28日に発生した…
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材料は2つだけ！海外SNSで大バズり中の「冷凍スイカアイス」に挑戦
夏の果物の王様といえば、みずみずしくて甘いスイカ。現在、SNSで海外を中心に大きな話題を呼んでいる、一風変わったスイカのアレンジグルメをご存…
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13年前に注文したパンが本当に届いた 忘れたころの「順番がやって参りました」に驚き
人気すぎるあまり、注文から届くまでの待ち時間が数年、数十年単位になっているお店をたまに見かけます。ほんとうにそんな先の注文が届くのか？受…
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タオル一枚の豊満ボディーを立体化 「体格ブラザーズ」ガチャ登場
ギラギラと輝く豊満なボディーを、いつでも好きな角度から……。日本テレビ系「シューイチ」の人気コーナー「体格ブラザーズ」に出演する、ロバー…
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転生先は主人公ではなく“不遇な友人キャラ” アニメ「マジカル★エクスプローラー」10月放送
投稿サイト「小説家になろう」発の人気作品「マジカル★エクスプローラー」が、2026年10月よりテレビアニメとして放送されることが決定。8月1日に発…
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まるでトリック写真？くっつきすぎたハスキーが神話の番犬「オルトロス」風に
フサフサとした毛並みのシベリアンハスキーが床にごろ寝している……と思いきや、よく見ると一つの体からニョキッと二つの頭が！？そんな、まるで…
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25周年記念だドン！「太鼓の達人」オリジナル楽曲145曲が配信開始
和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」の25周年を記念し、シリーズの人気オリジナル楽曲全145曲の音楽配信が8月1日にスタートしました。バンダイナム…