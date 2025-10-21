『生理現象』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
特に多いのは「音が嫌だ」という声で、衛生面から拒否感を抱くというコメントも
オトナンサー
産後の抜け毛は鉄・ビタミンB群・亜鉛不足や甲状腺機能の異常が原因とのこと
livedoor ECHOES
こうした騒動が事実の場合、刑法に違反する犯罪として罪に問われるのか
弁護士JPニュース
女性自身
コープみらいは配送器材に「直接排尿した事実はございません」と説明
J-CASTニュース
プレジデントオンライン
乗りものニュース
腸の動きが不規則になったりすることで、多様な症状が現れるという
Medical DOC
特に静かなオフィスで働く職種の人は苦労しているようだ
人間と同じく生理現象のひとつで、横隔膜のけいれんによって起こるとのこと
Walkerplus
機内の気圧は意図的に、標高約2400mと同程度に調整されているため
「お前は絶対に口で失敗する」「お前はひと言多い」などと言われたという
フルカウント
タンパク質やオメガ3脂肪酸、ビタミンA・E、亜鉛が不足する
ねこちゃんホンポ
血の巡りが悪く、手足から熱をうまく放出できないため不眠になりやすい
ラブすぽ