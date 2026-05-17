◆千葉県大学野球春季リーグ戦第５週第２日▽国際武道大７―６千葉経大（１７日・長生の森）

国際武道大が千葉経大に逆転勝ちし、４２度目となるリーグ戦優勝を昨秋に続く連覇で達成した。また、２０２３年以来３年ぶりとなる全日本大学野球選手権（６月８日開幕＝神宮、東京Ｄ）の出場も決定した。第５週第１日までに国際武道大が７勝４敗、勝ち点３で首位。千葉経大が６勝３敗１分で勝ち点３で２位につけており、勝ち点を得たチームが優勝の天王山だった。

国際武道大は１点を追う３回、先頭の１番・滝川颯人（２年＝東海大相模）が中前安打で塁に出ると、その後２つの四死球で満塁のチャンスを作り、５番・小山優臣（２年＝下関国際）が左前適時打を放ち同点。続く６番・沢登悠幹（４年＝東京学館浦安）が振り抜いた打球はライトフェンスを越え、勝ち越しの満塁弾となった。優勝をたぐり寄せる一発を放った沢登は「打ったのはインコース低めの直球で自分の得意なコースでした。ピッチャーが苦しい展開だったので自分が決めるっていう覚悟で打ちました」と振り返った。投げては２番手で登板した斉藤幹大（２年＝千葉明徳）が３回２／３を投げ、勝利投手に。３人の投手で継投し、千葉経大打線に１１安打を浴びながらも逃げ切った。

開幕から城西国際大に２連敗で始まる厳しいリーグ戦だった。岩井美樹監督（７１）が「（今春のリーグ戦の戦いは）良くないと思う。接戦が多かった、そこをどう越えていくかだった」と話したように、厳しい戦いを多く強いられた。それでも勝ち切ることができた背景には、圧倒的な練習量があった。ゴールデンウィークの休み期間には、毎日午前の練習から午後５時までバットを振り込んだ。メンバー全員が強く振れるように取り組んだことで、打ち勝つ野球で最後まで接戦をものにできた。

チームは３年ぶりに全日本大学野球選手権に出場する。主将としてチームを導く関颯太（４年＝享栄）は「目の前の１勝に集中しながらも、日本一がうちの野球部の目標でもあるので。その目標に向かって、練習からもう一度意識高くやっていきたい」と、悲願の大会Ｖへ意気込んだ。