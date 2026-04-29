「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（２９日、有明アリーナ）

Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が現役最終戦で“ムエタイの伝説”ロッタンとフライ級キックボクシング暫定王座決定戦で５回ＫＯ勝ち。ベルト奪取とともに最高の形で現役生活に終止符を打った。

武尊は前髪をかつてトレードマークだった「原点回帰」の赤に染めて最後のリングに立った。１回は近い距離になりながらも互いに慎重な立ち上がり。武尊がローキックを打ち込みながら、ロッタンはパンチで応戦。ゴングが鳴ると、互いに不敵に笑い合った。２回はパンチの打ち合いから武尊の左がロッタンを捉えてダウンを奪った。ダウンじゃないと訴えるロッタンがギアを挙げてきたが、武尊は笑いながら打ち合いに応じて、再び武尊が左を浴びせて再びダウンを奪った。その後、猛ラッシュをみせたが、ゴングが鳴り、３回に持ち込まれた。

３回は立て直したロッタンと足を止めて、壮絶に打ち合いをみせた。４回も打ち合いが続いた中で、ロッタンのパンチが武尊の顔面を捉えていき、押し込まれる展開に。武尊も前蹴りで反撃したが、ロッタンも一気のラッシュをみせて武尊を追い込んだ。最終５回も互いに死力を尽くした打ち合いが展開され、武尊が右ストレートでダウンを奪うと、再びダウンを奪ってＴＫＯ勝ちとなった。勝利の瞬間、武尊はリングを何度も叩いて絶叫すると、恒例のムーンサルトパフォーマンスで歓喜を表現した。

試合後は男泣きした武尊。「僕がＯＮＥで何回も負けちゃって、みんなの期待を裏切ったけど、きょう満員の有明アリーナ。本当にありがとうございます。本当にいっぱい言いたいことあったんですけど、うれしいしかないです」と喜びを口にし「本当にロッタン選手も再戦受けてくれてありがとうございます。ロッタン選手いなかったら、こんな最高の引退試合にはならなかった」と、宿敵に感謝。そして「ホッとしました。このベルトとることだけ考えて数年間毎日やってきたので、最後の最後でこれを獲れたこと感謝してますし。この試合組んでくれたＯＮＥの関係者に感謝しています」とうなずき、「でもこのＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩだけじゃくて、日本の格闘技界、世界の格闘技界、これからもっと盛り上げていくんで、みんな、僕が引退しても、この格闘技界の熱、今日、ここで、この歓声のこの熱は絶対、これからのファイターたちにも絶対力になるんで、ＯＮＥだけじゃなくて、Ｋ−１、ＲＩＳＥ、ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ、日本にいっぱい団体ありますけど、どこの団体がすごいとかじゃないんですよ。格闘技がすごいんですよ。みんなで、立ち技格闘技盛り上げましょう。こんなんで終わらせちゃダメですよ。僕も引退後でできることなんでもやるんで。格闘技の熱を取り戻しましょう。東京ドームでやりましょう。きょう来たお客さん、約束してください。よろしくお願いします」と、格闘技の再興を願って呼びかけた。

武尊は２０２２年６月、那須川天心との「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ」で敗れた後、再起し現役続行。ロッタンと戦うために２３年４月にＯＮＥと契約した。２５年３月にロッタンとの対戦が実現したが、強烈な左フック連打を浴びて１回１分２０秒ＫＯ負けを喫した。同年１１月のデニス・ピューリック（カナダ）戦で復活２回ＫＯ勝ち。その場で次戦を持って現役を引退することを宣言。ロッタンとの再戦にこぎ着けた。

２５年７月には女優、タレントの川口葵と結婚した。この日は観客席から川口も見守っていた。

◇武尊（たける）本名・世川武尊。１９９１年７月２９日、鳥取県米子市出身。小２で空手を始める。２０１１年に立ち技格闘技Ｋｒｕｓｈにてデビュー。１５年、Ｋ−１ ＷＯＲＬＤ ＧＰの初代スーパーバンタム級王座を獲得。その後、フェザー級、スーパーフェザー級王座を獲得して３階級制覇を達成する。２２年６月の「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ」では那須川天心に判定負け。２５年７月にタレントの川口葵との結婚を発表した。１６８センチ。