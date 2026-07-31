最新の国内格闘技ニュース
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久保優太、10代女性との再婚を報告「色々言われそうですが」
初代Ｋ−１ウェルター級世界王者で格闘家の久保優太（３８）が７日…
デイリースポーツ
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亀田興毅氏が大きな期待「世界にいける」 丸元大五郎が９・２３大阪でフィリピン王者と全勝対決
セミファイナルで丸元大五郎がWBCユース王座決定戦に臨むことが決定
デイリースポーツ
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ウルフアロン 成田蓮に「シューマイにしてやる」横浜決戦へ予告 前哨戦タッグマッチは黒星
「プロレス・新日本」(６日、後楽園ホール)ＮＥＶＥＲ無差別級王…
デイリースポーツ
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【新日本】衝撃！怪物ボルチン・オレッグ覚醒でＩＷＧＰ王者・辻陽太を撃破「モンスターになった」５勝目で「Ｇ１」Ａブロック首位タイ
ボルチン・オレッグがIWGPヘビー級王者の辻陽太を24分35秒で撃破した
デイリースポーツ
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【新日本】ウルフアロン“因縁”成田蓮との８・８横浜Ｇ１戦へ珍予告「ぐちゃぐちゃにしてシュウマイにしてやるよ」前哨戦は極悪連携に苦杯
タッグ戦でパートナーが敗れ、入場時の奇襲など極悪殺法に苦しめられた
デイリースポーツ
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「BDどころじゃない」BD選手が交通事故でガーゼだらけの痛々しい姿
１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブ…
デイリースポーツ
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ＰＵＲＥーＪ ９周年大会へ向け、女子プロレス選手らが熱い決意 中森華子「２０年間積み重ねてきた全てをリングでぶつけ合う」
メインでは無差別級王者・中森華子が同期の真琴を相手に4度目の防衛戦に臨む
デイリースポーツ
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西田凌佑「絶対に取りたい」２階級制覇で井上尚弥＆中谷潤人戦へ 井上拓真ＶＳ那須川天心とトリプル世界戦
西田はIBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦でグッドマンと対戦する
デイリースポーツ
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新道帝憲が５５・１キロで新弟子検査通過 ブラジリアン柔術やＭＭＡ経験「早く十両に上がりたい」
受検した新道帝憲（15）が検査を通過し、秋場所での正式合格を目指す
デイリースポーツ
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【スターダム】熊本出身プロレスラー・水森由菜、地震被災の故郷思い涙「希望失わないで」Ｓ・キッドに敗戦も不屈、会場で義援金呼びかけも
試合前から会場ロビーで熊本地震の義援金を呼びかける活動も行っていた
デイリースポーツ
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那須川天心ＶＳ井上拓真９・２７再戦はトリプル世界戦に 坪井智也が最速タイ５戦目で初挑戦「天心につなぎ、勝ってほしい」西田凌佑は２階級制覇挑戦
メインの那須川天心vs井上拓真の再戦に加え、坪井智也と西田凌佑も世界戦に臨む
デイリースポーツ
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瓜田純士「１３回目の結婚記念日」美人妻と２ショット投稿「永遠の相棒にして尊敬するボスです」
“アウトローのカリスマ”瓜田純士が１日、インスタグラムを更新。…
デイリースポーツ
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中谷潤人 尚弥と再戦へ意欲「振り向いてくれるようなファイトを」 再び４階級制覇を狙う「ベストな状態でリングに上がれるように」
再起戦は来年の見通しで、4階級制覇とPFP1位を目標に掲げている
デイリースポーツ
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プロゴルファーと結婚の中谷潤人、相模原市長から祝福「女性上位の方がうまくいく」再起報告会でファン２５０人からも祝福で感謝「幸せを持ってファイトに」
7月22日にプロゴルファーの田村亜矢と結婚したことを正式に発表したものである
デイリースポーツ
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練習再開の中谷潤人「またＰＦＰ１位目指す」「井上尚弥選手が振り向いてくれるファイトするのが一番近道」再起報告会で再戦にも意欲
井上尚弥戦での敗北を振り返り、再戦を見据えPFP1位を目指すと誓った
デイリースポーツ
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「実は中３の娘もいる」ＢＤ話題“最強喧嘩師”が衝撃告白 海での肩組み２Ｓ、娘金髪姿に反響も「夏休み中に許可しただけな！」ＳＮＳ「まあパパの背中が金髪より派手だから」
海で肩を組んだ写真を投稿し「実は中3の娘もいる」と明かしたという
デイリースポーツ
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【ボクシング】渡来美響、悲願の日本王座初奪取「日本一ようやくクリア」世界照準で海外進出にも意欲「リヤド、ズッファ…大きな興行に出たい」
渡来美響が王者・川村英吉に5回TKOで勝利し、新王者に輝いたとのこと
デイリースポーツ
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「艶やかでございます」「息をのむほどの美しさ」“令和の極悪女王”が雰囲気一変！人気女子レスラーの和装姿に「この世のものとも思えぬ」「息をのむほど」
上半身が黒、下半身が赤の花柄という艶やかな着物姿の写真を公開している
デイリースポーツ
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全日・安斉勇馬 「演技やホラーは心配」映画主演決定 来秋公開『傀／ＫＡＩ』
全日本プロレスの安斉勇馬（２７）が来秋公開予定の長編映画「傀／…
デイリースポーツ
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「太ももかと思うぐらいの二の腕！」ＢＤ話題の元関東最大級ギャング総長が衝撃の肉体公開でネット騒然「太すぎだろ」「タトゥーが美人」
関東最大級ギャング集団元総長という経歴を持つ実業家で、腕の太さや
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