最新の国内格闘技ニュース

プロゴルファーと結婚の中谷潤人、相模原市長から祝福「女性上位の方がうまくいく」再起報告会でファン２５０人からも祝福で感謝「幸せを持ってファイトに」

7月22日にプロゴルファーの田村亜矢と結婚したことを正式に発表したものである

デイリースポーツ