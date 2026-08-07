結婚
『結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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2015年を最後に御用邸で静養をなさっていない秋篠宮家 プライベートを重視
NEWSポストセブン
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令和8年8月8日、「8」が3つ並ぶ30年ぶりの縁起日に都内で婚姻届ラッシュ
東京都内では婚姻届の臨時窓口が設置され、品川区では午前中に190組が届を提出した
FNNプライムオンライン
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斉藤慎二被告の公判中、妻・瀬戸サオリの日常SNS投稿に批判の声が相次ぐ
日刊ゲンダイDIGITAL
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テレビ東京の田中瞳アナがロケでの無断撮影は仕事に支障が出ると苦言
ロケ撮影中に無断で写真を撮られたりカメラを向けられたりすると恐怖を感じるという
日刊スポーツ
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女の子がしつこく聞かれるとイラッとする「無神経な質問」9選
スゴレン
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令和8年8月8日の末広がりに、及川光博ら芸能人の結婚発表が相次ぐ
俳優の及川光博氏が一般女性との再婚と妊娠を公式サイトで報告した
日刊スポーツ
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ミラノ五輪旗手の冨田せなが結婚、プロスノーボーダーとの2ショットも公開
お相手は同じプロスノーボーダーの穴井一光で、写真も公開している
スポーツ報知
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山本舞香がマイファスHiroとの第1子誕生を報告、母子ともに健康
夫はMY FIRST STORYボーカルのHiroで母子ともに健康とのこと
まいどなニュース
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元祖美魔女・水谷雅子さんが57歳のすっぴんを披露、日々の美容法も明かす
57歳のすっぴんを披露しMEGUMIも「綺麗どす〜」と絶賛したという
オリコンニュース
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70歳を過ぎても恋をし体の温もりを求める、高齢者の性がタブー視される理由
デイリー新潮
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及川光博が一般女性との再婚を発表、新しい命を授かったことも報告
お相手は一般の方のため詳細は非公表とし、取材自粛を呼びかけている
日刊スポーツ
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板倉滉のアヤックス放出をめぐり、現地メディアが「無謀」と懸念を示す
売却候補の一人とされるが、放出すれば右CBの選択肢が激減するリスクがある
サッカーダイジェストWeb
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1万6000人を28年追跡した研究で、容姿と死亡リスクの関連が浮かび上がる
容姿が「魅力的でない」と評価された人の死亡リスクは約1.6倍とのこと
プレジデントオンライン
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上田綺世がワンオペ育児発言で炎上した妻を守る投稿をしたと話題に
女性自身
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元読売テレビ・佐藤佳奈アナがツインプラネットに所属、フリーへ転身
同事務所初のフリーアナとして司会やコメンテーターでの活躍が期待される
オリコンニュース
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈さんと結婚を発表
紹介者は吉本の先輩・茜チーフ氏で、遠距離を乗り越えての結婚とのこと
日刊スポーツ
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自分を恋愛モードに切り替える方法8つ 「頑張って合コン開く」など
オトメスゴレン
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水谷豊が娘婿・三山凌輝の不倫報道に怒り、友人に電話か
三山は元宝塚の花乃まりあとのホテル密会を週刊文春にすっぱ抜かれたとのこと
現代ビジネス
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レインボー池田直人が先輩芸人・茜チーフの紹介で元アナと結婚を発表
コント中に相方のジャンボたかおへサプライズで結婚報告するという演出で伝えた
オリコンニュース