米経済誌「フォーブス」調べによる野球選手の収入ランキング

ドジャースの大谷翔平投手が今季手にする「年俸と副収入の合計」が、桁外れだと驚きを呼んでいる。米放送局「FOXスポーツ」が27日（日本時間28日）、米経済誌「フォーブス」調べによる今シーズンの野球選手の収入ランキングを公開。大谷は2位にダブルスコア以上の差をつけてトップに立ち、米国のファンからは「クレイジー」「彼自体がビジネスだ」と驚愕の声が殺到している。

同局は公式X（旧ツイッター）を更新し、「今シーズンの年俸と副収入を合わせて最も稼いだ野球選手」のトップ5を画像で紹介した。1位の大谷は1億2700万ドル（約202億円）と突出しており、2位につけたヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手の5650万ドル（約89億8900万円）を大きく引き離している。

3位以下は、ドジャースのカイル・タッカー外野手が5600万ドル（約89億900万円）、メッツのフアン・ソト外野手が5190万ドル（約82億5700万円）、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が4610万ドル（約73億3400万円）と続く。メジャーを代表するスター選手たちが並ぶ中、大谷の稼ぎっぷりは異次元だ。

特にファンを驚かせているのが、その内訳だ。1億2700万ドルのうち、大谷の今季の年俸は後払い契約の影響でわずか200万ドル（約3億1800万円）。つまり、残りの1億2500万ドル（約199億円）がスポンサー契約などによる副収入となる。

この圧倒的な数字に、SNS上のファンも騒然。「副収入が1億2500万ドル（約199億円）だ」「1億2500万ドルとかクレイジー」「（2位と）2倍以上とかヤバすぎ」「ショウヘイの年俸が200万ドル（約3億1800万円）なのが面白い」などとコメントが寄せられた。

さらに、野球の枠を超えた存在感に「マーケティング製造機」「オオタニはただのアスリートだけでなく、彼自体がビジネスだ」「彼とその他の選手の差が、球場内外での彼の影響力の差を物語っている」「オオタニだけ次元が違う」「国際的なスーパースターと国内のスーパースターの違い」と感嘆の声が相次いだ。（Full-Count編集部）