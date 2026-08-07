フルカウント
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大谷映像はどうやって撮ってるの？ “内部”に潜入、レアな光景が「なんて眺めだ！」
AI搭載のスマートグラスを使用しバッターズアイの内部から本塁打を体感ドジャース・大谷翔平投手が放った豪快な本塁打を、普段は見られない角度から…
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村上がいたのに…“自滅”行動にファン激怒「何なんだよ」 最悪の展開が「愚かな」
延長12回にマイドロスが左前打も…【MLB】Rソックス 12ー11 Wソックス（日本時間7日・ボストン）ホワイトソックスは6日（日本時間7日）、敵地でのレ…
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家計を気遣い…道具は「一番安いヤツ」 東海大甲府の4番、完全燃焼の先に待つ「母のオムライス」
4番の伊沢がタイムリー2本…東海大甲府は11年ぶりの勝利アルプス席で見守る母へ成長した姿を届けた。第108回全国高校野球選手権大会は7日、甲子園球…
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岸和田阪和ボーイズが初優勝 打者14人の猛攻、投打噛み合い頂点に…「エイジェックカップ」小学部
ボーイズ「第57回日本少年野球選手権大会」硬式野球ボーイズリーグの夏の全国大会「エイジェックカップ 第57回日本少年野球選手権大会」は6日、小学…
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有明、被災地・熊本に届ける劇的逆転勝利 9回2死からミラクル…1番・永田が大仕事
令和8年熊本地震で被災した故郷へ勝利届けた第108回全国高校野球選手権大会は7日、阪神甲子園球場で第3日が行われ、第3試合に登場した有明（熊本）…
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ドラフトに名を刻んだ3人の日本人 動き出した若き台湾代表…伝説の捕手が率いる新生チーム
日本人3選手が指名されたドラフト会議、「永田条項」で拓くプロへの道台湾ドラフト会議が6月29日に行われ、真っ先に指名権をもつ富邦は、187センチ…
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驚異の先発防御率「1.88」で独走した味全 エース移籍の穴を埋めた強力投手陣の凄み
強力投手陣を軸に打力、走力を高めた味全前後期60試合制の台湾プロ野球は開幕から4か月が経過し、前期日程を終了。観客動員も好調で、新本拠地に移…
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元巨人助っ人に二度見「流石に意味がわからない」 9敗目前日…もたらした“違和感”が話題
延長11回無死三塁から打席に立ったマイコラスナショナルズのマイルズ・マイコラス投手が5日（日本時間6日）、フィリーズ戦の延長11回に代打で出場し…
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甲子園史上初、ビデオ検証が実施 有明ベンチが盗塁アウトを巡り要求→判定変わらず、場内騒然
7回2死から永田の二盗を巡り…第108回全国高校野球選手権が7日、阪神甲子園球場で第3日が行われ、第3試合では有明（熊本）と立命館宇治（京都）が対…
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巨人の発表に「え、まじ？」 金曜ナイター直前…“国民的美女”の降臨決定「!!!!!」
映画公開を記念した特別うちわの配布やアプリでの抽選企画も実施巨人は7日、12日に東京ドームで行われる阪神戦を「キングダムナイター」として開催…
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大谷ライバルに「MVPを」 成績だけじゃない“振る舞い”…米国人の支持「アンチが批判しようと」
延長11回にサヨナラのホームインカブスは6日（日本時間7日）、本拠地でのブルージェイズ戦で延長11回の末にサヨナラ勝利を飾った。試合を決めたホー…
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甲子園Vから1年…“いかつい近影”に「ビビった」 気付かずにはいられない変化「やばい」
第107回大会は新垣との2年生コンビで優勝文字通り“成長”して聖地に帰ってきたようだ。2025年の選手権を制した沖縄尚学が2年連続での甲子園出場を…
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初回だけで7失点、DeNAがビドを抹消 巨人・又木も外れる…広島戦で4回途中4失点
又木は5月2日以来の先発登板7日のプロ野球公示で、DeNAはオスバルド・ビド投手を抹消した。前日の阪神戦に先発するも、2回8失点でKOされていた。…
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引っ張り打球急増で長打開眼 球界屈指のバント技術と融合…ロッテ・小川龍成の劇的変貌
劇的に変わった小川龍成の打席アプローチ2020年ドラフト3位でロッテに入団した小川龍成内野手は、今季大きな飛躍を遂げている。プロ入り当初は守備…
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健大高崎にまたアクシデント 4番に頭部死球、終盤8回にも…場内騒然、計4死球も快勝
カウント3-0から高木のボールが直撃第108回全国高校野球選手権が7日、阪神甲子園球場で第3日が行われ、第2試合では八幡商（滋賀）と健大高崎（群馬…
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9回自責0で敗戦…無念の注目左腕に「好感」「感動」 中継が捉えた振る舞い「これぞ高校野球」
高部は9回129球で自責0、10奪三振の力投も敗戦グッドルーザーとして聖地を去る。6日に甲子園球場で行われた第108回全国高校野球選手権の1回戦で、聖…
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健大高崎にアクシデント 4番・佐藤が頭部死球で動けず→担架で搬送、場内騒然
八幡商-健大高崎戦第108回全国高校野球選手権が7日、阪神甲子園球場で第3日が行われた。第2試合では八幡商（滋賀）と健大高崎（群馬）が対戦。健大…
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「まさか甲子園で…」 NHK中継でも話題…視聴者驚く“爆音” 世界でバズる応援「センスある」
八幡商-健大高崎戦第108回全国高校野球選手権が7日、阪神甲子園球場で第3日が行われた。第2試合では八幡商（滋賀）と健大高崎（群馬）が対戦。一塁…
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「人生は1回しかない」 偏差値70の東筑、参考書持参で甲子園…父の背中追い医学部志望
勧められた医師の道への専念…野球との両立選んだ3年間甲子園の舞台を終えても、夏の戦いは終わらない。第108回全国高校野球選手権大会は6日の第2日…
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佐野日大エース支えた推しの存在 堂々の完封…憧れアイドルが「ニュースみていただけたら」
乃木坂46の「図書室の君へ」を最後に聴くのが試合前のルーティン第108回全国高校野球選手権大会は6日、甲子園球場で第2日が行われ、1回戦で佐野日大…