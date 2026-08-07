初回だけで7失点、DeNAがビドを抹消 巨人・又木も外れる…広島戦で4回途中4失点

又木は5月2日以来の先発登板7日のプロ野球公示で、DeNAはオスバルド・ビド投手を抹消した。前日の阪神戦に先発するも、2回8失点でKOされていた。…