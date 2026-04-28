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これは心踊るッ！ 腕が欲しがるッ！

タフな腕時計として幅広い層に人気の「G-SHOCK」。ある意味定番中の定番で、G-SHOCKと言えば、あぁ、あのデザインねってすぐに浮かんでくると思いますが、今僕が気になっているのがこれ。

[カシオ] ジーショック GMW-B5000D-1JF 67,760円 Amazonで見る PR PR

「GMW-B5000D-1JF」、フルメタル化されたG-SHOCKです。

G-SHOCK初号機の象徴であるスクエアデザインを、現代テクノロジーの耐衝撃構造よりフルメタル化を実現。さらにはスマホとの連携機能まで備えるという進化を遂げています。ある意味、馴染みのある顔したニューフェイスですね。

Amazonではここしばらく20％OFFの6万7760円で落ち着いていたのですが、今日（原稿執筆時点 2026年4月28日 11時）見たらポイント18％（12,202pt）付いていて、ポイント還元分を差し引くと実質5万5558円。約5.5万でお迎えできるのコイツ。

さすがに安くないですか？って僕の左腕が囁くの。

タフネスウォッチの原点であり進化のカタチ

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細部をチェックしてみましょう。

液晶はフィルムソーラーパネル搭載の広視野角STN液晶、フルオートLEDバックライトも搭載しています。

ベゼル天面やケース側面は、ヘアライン仕上げでメタルの質感マシマシ。これだけでも強さですが、内部にはファインレジン製の緩衝材を実装するなど、G-SHOCKならではのガード力も備わっています。

さらに、Bluetoothによる時刻合わせに対応していたり、スマホアプリとの連携によってリマインダーや位置情報ログの作成、ローカルカレンダー設定などさまざまな便利設定も味わえますよ。

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美しく引き締まったメタルの質感は、ビジネスでもフォーマルでもオールウェイズマッチしてくれますねー。この使い所の多さ、オールラウンダーで活躍する相棒になってくれるのも、魅力だと思うのです。

ちなみに…ですが、

春夏はMIP液晶。機能性もりもりG-SHOCK、実質30%オフ

屋外での利用がメインだったり、屋外スポーツシーンへは、MIP液晶を採用したモデルも選択肢としてアリです。夏の太陽の下でも視認性が高い画面なので。

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