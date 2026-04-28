《代表が何やら真剣です。》

24日、国民民主党の公式Xが更新され、玉木雄一郎代表（56）がシリアスな面持ちで何かを手にする動画が投稿された。冒頭のコメントで始まる投稿された動画のタイトルには、《代表がまさかの初タトゥー!?》と記されているのだが、肝心の内容はというと……。

「事務所のスタッフに促された玉木氏が、手の甲に“タトゥーシール”を貼る動画でした。4月29日に行われる、第97回メーデー中央大会で国民民主党のブース“こくみん縁日”で販売される2枚組で100円のグッズのようで、同党のキャラクターである“こくみんうさぎ”があしらわれています。

“こくみんうさぎ”は伊藤孝恵参議院議員（50）の発案によって生まれ、のちに党公認となったキャラクターです。政党や政治はとっつきにくいためキャラクターが必要ではないか、との思いで誕生し、優しいタッチで描かれたいわゆる“ゆるキャラ”。玉木氏もお気に入りのようで、党の顔として広報に一役買っていますね」（WEBメディア記者）

また、動画では、楽しそうな様子で、両手の甲にタトゥーシールを貼っていく玉木氏の姿が見られる。

「玉木氏はカメラに“こくみんうさぎ”のマークを見せつけながら“ほらほら、いいでしょ”“いい感じ”とご満悦の様子で、皮膚に密着したシールの特徴を紹介。動画の最後では“もうね、タトゥー入れたら、国民民主党から……逃げられないよ！”と嬉しそうにアピールし、“いつまでも、うさぎが、追いかけてくるよ！”とニヤリと笑みを見せていました」（前出・WEBメディア記者）

玉木氏が楽しげにタトゥーシールを貼る動画には、コメント欄で次のような声が集まっていた。

《リアクションがピュア》

《かわいい ほっぺたにつけてほしい》

《なにこれめっちゃ欲しいし楽しそう》

《ちょっと欲しいかも！》

《玉木さん、すげぇ嬉しそう…》