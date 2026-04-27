プロの脚本家９１人の投票で決定したＴＢＳ「日曜劇場名場面ランキングＢＥＳＴ１０」が２７日、放送され、佐藤健主演で２０１５年４月期放送の「天皇の料理番」に出演した俳優に、スタジオ出演者やネット上でも驚きの声があがった。

秋山篤蔵（佐藤健）の最大の理解者の長兄・秋山周太郎を演じた鈴木亮平で、不治の病にかかり、亡くなるという設定だった。弟・篤蔵から最後の食事を作ってもらった場面で、「これからお前はお国のために働くんやから、『励めよ』」と声をかけた。

この時、鈴木は７６キロだった体重を、半年で２０キロ減量。頬もげっそり、首もガリガリの姿に。ＶＴＲを見ていた坂上忍は思わず、「鈴木亮平くん、大丈夫だったのかな…」と心配の声をあげた。

ＳＮＳ上でも「ものすごい役者さん」「めっちゃ激やせの鈴木亮平に驚いたよ」「マジですごいなぁ」「このドラマの鈴木亮平さんはほんとにすごかったな」「役作りが本当に凄すぎる…！」「凄い痩せてた。俳優魂感じた」「すごかった 痩せすぎてて本当に怖かった」「役者魂凄いな」「まじですごいな 凄すぎる」「マジでえぐかったわ」「この痩せ方すごすぎる…」「ストイックすぎる」「痩せてる姿見たらなきそうになった」など多くの声があがる反響となっている。

なお、鈴木は直後の映画「俺物語！！」では、体重を３０キロ増量。ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」でも大幅増量した姿が話題となった。