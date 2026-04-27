【男性が選んだ】「この顔になりたい」と思う40代女性俳優ランキング！ 「綾瀬はるか」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う40代女性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、綾瀬はるかさんです。
1985年生まれの綾瀬さんは、これまで数々のドラマや映画、CMで活躍。2026年には主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』が公開されるなど、第一線での活躍が続いています。抜群の透明感と清潔感があり、飾らない明るいキャラクターも魅力。誰もが認めるナチュラルで美しい顔立ちで多くの男性ファンを魅了し続けています。
アンケート回答者からは、「綾瀬はるかさんは、健康的で、可愛い印象に加え、大人の女性ならではの顔立ちに憧れます」（50代男性／石川県）、「健康的なツヤと、少女のような無垢な笑顔、そして凛とした立ち姿が、全世代の究極の理想だから」（30代男性／滋賀県）、「少し天然っぽく、みんなを笑顔にしてしまう顔立ちだから」（50代男性／福島県）といった声が寄せられました。
1位に輝いたのは、深田恭子さんでした。
1982年生まれの深田さんは、1996年の「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞。その後は俳優としての活動もスタートさせ、2004年の主演映画『下妻物語』は2024年にリバイバル上映されるほどの高い人気を得ました。くっきりとした瞳と筋の通った鼻、小顔な顔立ちは40代になっても衰えることなく、見事1位に選ばれました。
アンケートでは、「スタイルも顔も大好き」（30代男性／鹿児島県）、「落ち着いた雰囲気と優しい表情を兼ね揃えた美人であり、男性からも女性からも万人受けする顔立ちのため」（40代男性／東京都）、「ずっと美しい顔だから選びました」（30代男性／岐阜県）、「学生の頃から綺麗だと思っていた。今でもすごく綺麗で圧倒的なオーラが出ている」（20代男性／兵庫県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：綾瀬はるか／59票
2位にランクインしたのは、綾瀬はるかさんです。
1985年生まれの綾瀬さんは、これまで数々のドラマや映画、CMで活躍。2026年には主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』が公開されるなど、第一線での活躍が続いています。抜群の透明感と清潔感があり、飾らない明るいキャラクターも魅力。誰もが認めるナチュラルで美しい顔立ちで多くの男性ファンを魅了し続けています。
1位：深田恭子／69票
1位に輝いたのは、深田恭子さんでした。
1982年生まれの深田さんは、1996年の「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞。その後は俳優としての活動もスタートさせ、2004年の主演映画『下妻物語』は2024年にリバイバル上映されるほどの高い人気を得ました。くっきりとした瞳と筋の通った鼻、小顔な顔立ちは40代になっても衰えることなく、見事1位に選ばれました。
アンケートでは、「スタイルも顔も大好き」（30代男性／鹿児島県）、「落ち着いた雰囲気と優しい表情を兼ね揃えた美人であり、男性からも女性からも万人受けする顔立ちのため」（40代男性／東京都）、「ずっと美しい顔だから選びました」（30代男性／岐阜県）、「学生の頃から綺麗だと思っていた。今でもすごく綺麗で圧倒的なオーラが出ている」（20代男性／兵庫県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)