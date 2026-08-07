【2026年】夏休みの帰省時に買いたい「横浜のお菓子」は？ 手土産に最適な夏の新作スイーツ

夏休みの帰省の時に悩むのが、実家への手土産ではないでしょうか。年末に行った横浜の手土産アンケートの結果を振り返りつつ、暑い時期に喜ばれそうな…