All About
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【2026年】夏休みの帰省時に買いたい「横浜のお菓子」は？ 手土産に最適な夏の新作スイーツ
夏休みの帰省の時に悩むのが、実家への手土産ではないでしょうか。年末に行った横浜の手土産アンケートの結果を振り返りつつ、暑い時期に喜ばれそうな…
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「これで300円はよい」スタンダードプロダクツの保冷ショッピングバッグ、機能性とデザインでネット大絶賛
「想像以上に可愛かった」と、SNSで話題を集めているのが、スタンダードプロダクツの「ショッピングバッグ（ショートロゴ）」です。【写真を見る】ス…
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老後は年金を月15万円くらいほしい。現役時代の年収はどのくらい必要ですか？【2026年度】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ます…
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「優樹菜ちゃんにそっくりすぎる」木下優樹菜、美人長女の誕生日ショット公開！「14歳は思えぬオトナっぽさ」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは8月6日、自身のInstagramを更新。長女の誕生日を祝う親子ショットなどを公開し、反響を呼んでい…
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「汗で服がベタベタはりついて気持ち悪い」40代が避けたい「真夏のNG素材」とOKコーデ
その素材が暑さの原因かも!? 8月にやってはいけないNGコーデ気温の高い日が続く8月。色や素材、シルエットなど、洋服の選び方によっては、熱や暑さが…
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2026年8月発売！ 400円なのにかわいすぎる「リラックマ フィギュアキーチェーン」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピー…
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「可愛すぎです」女装姿が話題の2児の父、“白雪姫”姿に反響「アクリルスタンドにして販売お願いします」
女装姿が注目されている2児の父親で、歌手やモデルとして活動する谷琢磨さんは8月6日、自身のInstagramを更新。白雪姫のようなかわいらしいショットを…
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月の老齢年金約19万円「お金のことはAIに相談。やっと1人に慣れてきた」71歳男性のひとり暮らし
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年6月25日に…
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「怖すぎる」ラーメン店、提供したニンニクの色巡り謝罪も「逆にこの色見たら喜んじゃいます」の声
東京都新宿区のラーメン店・三ん寅の店主が運営するX（旧Twitter）アカウントは8月5日、投稿を更新。ニンニクの色について謝罪と説明をしました。【投…
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ゆうちょ銀行の通常貯金に100万円を預けたら利息はいくら？2026年8月10日から金利が「0.4％」にアップ！
ゆうちょ銀行は、一般的な銀行の普通預金にあたる「通常貯金」の金利を、2026年8月10日（月）から年0.4％へ引き上げます。これまでの年0.3％から、さ…
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「かなり絞りましたね」氷川きよし、圧巻の美脚に反響！ 「スタイルがもう異次元よ？」「綺麗すぎる」
歌手の氷川きよしさんは8月6日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ全身ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】氷川きよしの圧巻美脚「更…
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『VIVANT』第2シーズン記念！ 登場人物たちがまさかの“コアラ姿”に、「コアラのマーチ」コラボグッズが8月17日先行販売
ロッテは、TBS系日曜劇場『VIVANT』とコアラのマーチのコラボ企画として、グッズ第1弾「トレーディングステッカーシール・トレーディング缶バッジ」の…
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26歳女性、月500円で新NISAを始める「思ったより増えて驚いた」積み立て5カ月の成績
All Aboutが募集している「新NISAで始めた投資のエピソード」から、投資を始めて間もない方たちのリアルな運用成績を紹介。今回は2026年6月17日に投稿…
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「涙出た」サッカー日本代表、炎上騒動の美人妻との幸せ家族ショットに反響！ 「最高な夫」「素敵」
サッカー日本代表の上田綺世選手は8月6日、自身のInstagramを更新。幸せそうな家族ショットを公開しました。【写真】上田綺世の家族ショット「がんば…
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「問題になるやろなぁ」アイドル、回転ずし店でのショットに賛否「羨ましい！」「全店舗に指導入るやつ」
女性アイドルグループ・α＋の木野稟子さんは8月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。回転ずし店を訪れた際の投稿が話題となり、さまざまなコメントが寄…
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2026年8月8日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年8月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？【画像】あ…
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「この飲み代で、子どもの参考書が何冊も買えたな…」49歳パパが物価高で仕事の飲み会を減らした結果
友達、同僚、親戚……あらゆる人間関係においてお金は切っても切り離せないもの。物価高で家計管理にシビアにならざるを得ない中、これを機に関係性を…
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「気持ちにもお金にも余裕ができた」貯蓄650万円・33歳女性が物価高で友人付き合いを見直した結果
友達、同僚、親戚……あらゆる人間関係においてお金は切っても切り離せないもの。物価高で家計管理にシビアにならざるを得ない中、これを機に関係性を…
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癒し系だと思う「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 2位「松島聡」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年7月22日、全国10〜60代の男女300人を対象に、STARTO ENTERTAINMENTのタレントに関するアンケートを実施しました…
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「FRUITS ZIPPER」のダンスがうまいと思うメンバーランキング！ 2位「鎮西寿々歌」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年7月28日、全国10〜60代の男女300人を対象に、FRUITS ZIPPERに関するアンケートを実施しました。その中から、「F…