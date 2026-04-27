「マズいなって目をしてた」謹慎中のアンジャッシュ・渡部建を救った恩人が登場 バイト初日の“ベンツ通勤”暴露に爆笑
お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるABEMA『チャンスの時間』が、26日に放送された。アンジャッシュ・渡部建の復帰をかけた特別企画が展開され、謹慎中のエピソードや過酷な挑戦が話題を呼んだ。
【写真】「忘れられない出来事」渡部を救った恩人登場
番組では「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜」と題した100分拡大スペシャルを実施。制限時間内に小屋から脱出できなければ爆破されるという極限状況の中、渡部はさまざまな“儀式”に挑むこととなった。
冒頭では「釜茹で精神統一の儀」が行われ、炎の上に設置された釜に入り精神統一を図る展開に。清水あいりの“セクシー空手”やオダウエダ・植田紫帆のパフォーマンスなどカオスな演出が続き、渡部は「精神統一できません。むしろ乱れました」と疲労をにじませた。
続く「悪名祓いの儀」では改名を強いられ、「ダメダメ！」「変態じゃん」と拒絶する場面も。千鳥・ノブは新芸名を「めっちゃいい」と評価し、スタジオは笑いに包まれた。
中でも注目を集めたのは「最後の晩餐」。VTRで登場したのは、渡部が謹慎中に働いていた豊洲市場の中卸業者「山治」の山崎康弘社長。山崎は当時について「ちょっとマズいなって目をしていたし、憔悴しきっていた」と振り返り、「家から少しでも早く出さなきゃと思って、『だったらうちのお店で働けよ』って話をさせてもらいました」と語った。
一方で「市場に来た時に、でかいベンツで来たわけよ。もうちょっと気遣えよって思った」とアルバイト初日のエピソードも暴露され、千鳥らは大爆笑。渡部も「それはもう忘れてよ！社長！」と苦笑いを浮かべた。
終盤では「リアル炎上からの大脱出」がスタート。手錠や目隠しの状態で鍵を探し、壁を破るなど過酷なミッションに挑戦する中、大悟は「芸人として生き返れ」と激励。残り時間わずかで誤作動による爆発が起こる緊迫の展開となった。
【写真】「忘れられない出来事」渡部を救った恩人登場
番組では「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜」と題した100分拡大スペシャルを実施。制限時間内に小屋から脱出できなければ爆破されるという極限状況の中、渡部はさまざまな“儀式”に挑むこととなった。
続く「悪名祓いの儀」では改名を強いられ、「ダメダメ！」「変態じゃん」と拒絶する場面も。千鳥・ノブは新芸名を「めっちゃいい」と評価し、スタジオは笑いに包まれた。
中でも注目を集めたのは「最後の晩餐」。VTRで登場したのは、渡部が謹慎中に働いていた豊洲市場の中卸業者「山治」の山崎康弘社長。山崎は当時について「ちょっとマズいなって目をしていたし、憔悴しきっていた」と振り返り、「家から少しでも早く出さなきゃと思って、『だったらうちのお店で働けよ』って話をさせてもらいました」と語った。
一方で「市場に来た時に、でかいベンツで来たわけよ。もうちょっと気遣えよって思った」とアルバイト初日のエピソードも暴露され、千鳥らは大爆笑。渡部も「それはもう忘れてよ！社長！」と苦笑いを浮かべた。
終盤では「リアル炎上からの大脱出」がスタート。手錠や目隠しの状態で鍵を探し、壁を破るなど過酷なミッションに挑戦する中、大悟は「芸人として生き返れ」と激励。残り時間わずかで誤作動による爆発が起こる緊迫の展開となった。