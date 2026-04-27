新車237万円！ ホンダ「小さな高級車」の“豪華さ”に反響！

日本の道路環境にピッタリな扱いやすさと、想像以上に広々とした室内空間を備えることで、長年にわたりコンパクトカー市場を牽引し続けているホンダ「フィット」。

現行モデルではユーザーのライフスタイルに合わせた複数のバリエーションが用意されていますが、そのなかでもひときわ異彩を放ち、目の肥えたドライバーたちからも熱烈な支持を集めている最上級グレードが存在します。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダの「小さな高級車」です！（61枚）

それが、コンパクトカーの常識を根底から覆す「小さな高級車」こと、「フィットLUXE（リュクス）」です。

一般的にコンパクトカーといえば、価格重視で内装はプラスチック素材が多用され、実用性は高いけれど高級感はあまり期待できないというイメージを持たれがち。

しかし、このフィットの最上級グレードはそうした妥協を一切許しません。

「高級なクルマは大きくあるべき」という旧来のヒエラルキーからドライバーを解放し、毎日のちょっとした移動時間を優雅で心地よい体験に変えてくれる、まさに大人のためのプレミアム・コンパクトに仕上がっています。

その魅力は、派手さを抑えつつも確かな上質さを感じさせるエクステリアから始まります。

フロントグリルやドアミラー、ドアのロアガーニッシュなどには、ギラギラしすぎない上品な輝きを放つプラチナ調クロームメッキが施されています。

さらに、足元を引き締める専用デザインの16インチアルミホイールが標準装備されており、街角に佇む姿だけでもワンランク上のクルマであることを静かに、そして力強く主張します。

そして、このグレードの真骨頂とも言えるのが、ドアを開けた瞬間に目の前に広がるラグジュアリーな室内空間です。

最大の特徴は、このモデルにのみ標準採用されている専用の「本革シート」にあります。

標準設定となるシックで落ち着いたブラックの本革シートは、手触りの良いしっとりとしたレザーが用いられ、まるで高級輸入車や大型セダンのような風格を漂わせています。

さらに、オプション設定で華やかな「ライトブラウン」の内装を選択することも可能です。

このライトブラウンを選べば、シートに丁寧なキルティング加工が施されるだけでなく、インパネ周りやドアトリム、さらにはセンターコンソールに至るまで同色で美しくコーディネートされ、視覚から五感を満たす圧倒的なクオリティを体感することができます。

このクラスの枠を完全に超えたハイクオリティな仕上がりのフィットLUXEに対し、インターネット上やSNSではクルマ好きから驚きと称賛の声が数多く寄せられています。

例えば、ディーラーに立ち寄って実車を見たユーザーからは、「本革シートの質感が良すぎて思わず二度見してしまった」という驚きの声が上がっています。

また、「これまで乗っていた大型の高級セダンからダウンサイズしたものの、ラグジュアリー感が気に入ったので全く不満がない」といった、目の肥えたドライバーからの太鼓判も押されています。

ほかにも、「全長4mほどの扱いやすいサイズ感でここまで内装が豪華なクルマはほかに見当たらない」「まさに小さな高級車という言葉がぴったりだ」という意見や、「コンパクトカーとは思えないほど静粛性が高く乗り心地も最高」「購入を迷っている人は一度は試乗して欲しい」といった、熱を帯びたコメントも後を絶ちません。

このように、“小さいクルマは安っぽい”というかつての先入観を見事に打ち砕かれたユーザーが続出。

無駄に大きなボディを持て余すことなく、それでいて所有する歓びをしっかりと満たしてくれる絶妙なバランスが、多くの人々の心を掴んで離さない理由となっているようです。

このようなフィットLUXEの価格（消費税込）は、ガソリンモデルなら237万500円から、e：HEVと呼ばれるハイブリッドモデルで271万9200円からという設定になっています。

単なる移動手段としてコンパクトカーを見れば決して安価な部類ではありませんが、細部までこだわり抜かれた豪華な本革インテリアや、しっとりとした上質な乗り味などを総合的に考慮すれば、むしろお買い得なモデルとさえ言えるかもしれません。

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狭い路地や駐車場でもスイスイと走れる運転のしやすさはそのままに、上質な空間で心を満たしたい。

そんなわがままな要求に完璧に応えてくれるフィットLUXEは、これからの時代における新しい高級車のカタチを体現した究極の一台として、今後も独自のポジションを築いていくことでしょう。