元モー娘。飯田圭織「娘大好物」オムライス弁当公開「卵のふんわり感が最高」「食欲そそる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。2児の母「食欲そそる」手作りオムライス弁当公開
飯田は「金曜日のお弁当〜」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。「娘大好物のオムライス」と紹介し、ふわりとした卵にケチャップがかかったオムライス、ピーマンの肉詰め、ブロッコリー、ミニトマトが丁寧に盛り付けられたお弁当を披露している。ブロッコリーやデザートのマスカットには、北海道に生息する小鳥・シマエナガのピックが刺さっており、「シマエナガブーム中」とコメント。日頃は息子と娘の2人分のお弁当を公開することが多いが、この日は「息子は大きなおにぎり弁当持って校外学習へ」と娘とは別に用意したことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「幸せな気持ちになる」「食欲そそる」「卵のふんわり感が最高」「バランスも良い」「シマエナガのピックが可愛すぎる」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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◆飯田圭織「娘大好物のオムライス」メインのお弁当披露
飯田は「金曜日のお弁当〜」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。「娘大好物のオムライス」と紹介し、ふわりとした卵にケチャップがかかったオムライス、ピーマンの肉詰め、ブロッコリー、ミニトマトが丁寧に盛り付けられたお弁当を披露している。ブロッコリーやデザートのマスカットには、北海道に生息する小鳥・シマエナガのピックが刺さっており、「シマエナガブーム中」とコメント。日頃は息子と娘の2人分のお弁当を公開することが多いが、この日は「息子は大きなおにぎり弁当持って校外学習へ」と娘とは別に用意したことを明かしている。
◆飯田圭織の投稿に「卵のふんわり感が最高」の声
この投稿に、ファンからは「幸せな気持ちになる」「食欲そそる」「卵のふんわり感が最高」「バランスも良い」「シマエナガのピックが可愛すぎる」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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