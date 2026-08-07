モデルプレス
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MAZZEL・EIKI、体験型イベントに一緒に行きたい人物明かす「ナイスレシーブするまで終わらない」
【モデルプレス＝2026/08/07】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のRAN（ラン）とEIKI（エイキ）が8月7日、都内で行われたバレーボー…
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M!LK曽野舜太、共演者を絶賛「可愛くてよしよししたい」【仮面ライダーゼッツ さよならのミッション】
【モデルプレス＝2026/08/07】M!LKの曽野舜太が8月7日、都内で行われた映画「仮面ライダーゼッツ さよならのミッション」の公開御礼舞台あいさつに、…
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スカイピース・テオくん＆加藤乃愛、破局報告「どちらかに非があったわけではなく」2023年2月に交際発表
【モデルプレス＝2026/08/07】スカイピース・テオくん、“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が7日、それぞれのInstagramストーリー…
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M!LK曽野舜太「仮面ライダー」出演決定時のメンバーからの反応明かす「楽屋で台本を開いていたら…」【仮面ライダーゼッツ さよならのミッション】
【モデルプレス＝2026/08/07】M!LKの曽野舜太が8月7日、都内で行われた映画「仮面ライダーゼッツ さよならのミッション」の公開御礼舞台あいさつに、…
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レインボー池田直人＆佐藤佳奈アナ、結婚発表「コント内で発表させていただきました」読売テレビ退社は生活拠点変更のため
【モデルプレス＝2026/08/07】お笑いコンビ・レインボーの池田直人（32）と元読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（29）が7日、それぞれのSNSを更新。結…
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コムドットゆうたら、橋本環奈主演「バカンスの法則」サプライズ登場 ひゅうがは連ドラ初出演
【モデルプレス＝2026/08/07】女優の橋本環奈が主演を務め、韓国の俳優チェ・ジョンヒョプが共演するABEMAオリジナルドラマ「バカンスの法則」（1話15…
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宮崎あおいに憧れ＆目指すは大河ドラマ出演 英映画祭ノミネート「トーキョーナイトフォール」で存在感発揮した葵うたの、演じた“孤独”に共感【注目の人物】
【モデルプレス＝2026/08/07】いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく＜注目の人物＞シリーズ。今回はイギリス最…
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「MUSIC BANK」開催決定 2年連続国立競技場・出演アーティスト後日発表
【モデルプレス＝2026/08/07】K-POP年末の祭典「2026 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」が、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で12月12日・13…
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加護亜依、子どもから「優勝」もらった手作りカレー公開「具材ゴロゴロで美味しそう」「母の愛が隠し味」と反響
【モデルプレス＝2026/08/07】元モーニング娘。の加護亜依が8月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理のカレーを公開した。【写真】38歳元…
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大食い女王・もえのあずき「ぴんくこーで」膝上ミニワンピからスラリ美脚「スタイル良くて脚が綺麗」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/08/07】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが8月6日、自身のInstagramを更新。ピンクコーディネートショットを公開…
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高橋愛、夫・あべこうじとの密着オフショット公開「距離感にキュン」「素敵な夫婦」
【モデルプレス＝2026/08/07】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が8月6日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いタレントのあべこうじとの撮影オフシ…
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原口あきまさ、朝食メニュー公開「最高の組み合わせ」「健康的で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/08/07】ものまねタレントの原口あきまさが8月6日、自身のInstagramを更新。朝食メニューを姿を披露し、話題となっている。【写…
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IU、タンクトップ姿公開「綺麗すぎる」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/08/07】韓国の歌手・女優のIU（アイユー）が8月6日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を披露し、話題となっている。【写…
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篠崎愛、胸元のぞくニットワンピ姿「上品で大人っぽい」「ボディライン憧れる」
【モデルプレス＝2026/08/07】タレントの篠崎愛が8月6日、自身のInstagramを更新。ニットワンピース姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】34歳美人タ…
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松坂桃李「VIVANT」台本に「黒須M」の文字「黒須とは別人？」「乃木とFみたいな感じかな？」と考察白熱
【モデルプレス＝2026/08/07】俳優の松坂桃李が6日、自身のInstagramを更新。俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場「VIVANT」（毎週日曜よる9時〜…
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乃木坂46岩本蓮加、ノースリコーデで爽やかショット披露「大人っぽさと可愛さが完璧に共存してる」「眩しい」
【モデルプレス＝2026/08/07】乃木坂46の岩本蓮加が8月6日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】乃木坂4…
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日本一かわいい高校生「女子高生ミスコン2026」全国6エリア候補者を一挙公開 投票スタート
【モデルプレス＝2026/08/07】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2026」が7日、『投票サイト powered by モデルプレス』をオープン…
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日本一のイケメン高校生「男子高生ミスターコン2026」全国6エリア候補者を一挙公開 投票スタート
【モデルプレス＝2026/08/07】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2026」は7日、『投票サイト powered by モデルプレス』をオ…
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「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）、アートブック発売決定 “今の渋谷”を若者たちの圧倒的な熱量で発信
【モデルプレス＝2026/08/07】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演した鈴木綺麗（きぃーちゃん）の渋谷カルチャーアートブ…
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【ATEEZ 約1年4か月ぶり日本ファンミ】話題沸騰中「BAD」パフォーマンスから「かわいいだけじゃだめですか？」カバーまで
【モデルプレス＝2026/08/07】韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）が8月4日〜6日の3日間、神奈川・Kアリーナ横浜でファンミーティン…