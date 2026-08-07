原口あきまさ、朝食メニュー公開「最高の組み合わせ」「健康的で美味しそう」の声

【モデルプレス＝2026/08/07】ものまねタレントの原口あきまさが8月6日、自身のInstagramを更新。朝食メニューを姿を披露し、話題となっている。【写…