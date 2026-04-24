【B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版】 4月28日 発売 価格：1,430円

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

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東京ニュース通信社は、エンタメ誌「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」を4月28日に発売する。価格は1,430円。

限定版の表紙を飾るのは、NMB48の芳賀礼さん。5月27日に33rdシングルの発売を控える中での抜擢となる。撮影は、20歳を迎えたばかりのタイミングで行なわれ、これまでのフレッシュな魅力に加え、品のある色香をまとった姿にも挑戦している。

表紙カットでは、バスタブの中からこちらを見つめる印象的な視線を捉えたカットが採用されている。

【芳賀礼さん】

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

店舗特典

【セブンネットショッピング：芳賀礼（NMB48） ポストカード全3種類よりランダムで1枚】

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【芳賀礼（NMB48）】

□セブンネットショッピングのページ

【TSUTAYA EBISUBASHI：芳賀礼（NMB48） ポストカード 1枚】

「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」TSUTAYA EBISUBASHI購入特典ポストカード【芳賀礼（NMB48）

□Yahooショッピング「TSUTAYA EBISUBASHI」のページ

また、TSUTAYA EBISUBASHIでは、「B.L.T.2026年6月号 NMB48・芳賀礼表紙版」発売記念パネル展が開催される。

※芳賀礼（NMB48）のポストカード絵柄は、セブンネットショッピング／TSUTAYA EBISUBASHIでそれぞれ異なります。

□パネル展のページ

※通常版の表紙人物は山下瞳月（櫻坂46）となります。

※表紙・裏表紙絵柄以外は通常版と同じ内容となります。

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

＜注意事項＞

※4月23日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。