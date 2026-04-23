自転車は「原則車道」でも歩道OKのケースがある

自転車は、道路交通法上「軽車両」に分類され、原則として車道を通行することが求められています。ただし、例外的に歩道を通行できるケースが認められています。



歩道通行が認められる3つの条件

歩道通行が認められる3つの条件は、次のとおりです。



・「自転車通行可」の標識や標示がある場合

・運転者が13歳未満、70歳以上または身体の不自由な人の場合

・車道通行が危険と判断される場合



例えば、交通量が多く車道の幅が狭い道路や、大型車の往来が多い場所などでは、「やむを得ない場合」として歩道通行が認められることがあります。

ただし、これらのいずれにも該当しない場合は、歩道を通行すると違反となる可能性があるでしょう。また、条件を満たしていても、歩道では徐行し歩行者を優先しなくてはならない点にも注意が必要です。



「歩道走行は絶対NG」は誤解？ 歩道ルールの正しい理解

次に、多くの人が誤解しやすい「歩道走行のルール」を確認していきます。自転車は原則車道通行とされているため、「歩道を走るのはすべて違反」と考えている人も少なくありません。

しかし実際には、一定の条件を満たせば歩道走行は認められています。この点が、いわゆる“正論マン”との認識のズレにつながりやすいポイントです。



徐行の意味と具体的な速度イメージ

歩道走行が認められている場合でも、徐行が原則です。道路交通法における徐行とは、「すぐに停止できる速度」で通行することを指します。具体的な時速が明確に決まっているわけではありませんが、歩行者の動きに応じていつでも止まれる程度のスピードが求められます。



歩行者優先ルールと違反になるケース

歩道では、あくまでも歩行者が優先です。自転車は通行させてもらっている立場であることを意識する必要があります。歩行者の前を無理にすり抜けたり、ベルを鳴らして道を空けてもらおうとしたりする行為は、違反でありトラブルの原因にもなりやすく適切とはいえません。

また、スピードを落とさずに通行したり、歩行者に接近し過ぎたりすると、危険な運転と判断される可能性があります。歩道では「徐行すること」自体が目的というよりも、歩行者の動きに合わせて自然と速度を落とすことが求められます。結果として、いつでも止まれる状態で走ることが重要です。



2026年4月開始の青切符制度で何が変わる？

2026年4月から、自転車の交通違反に対して「青切符（反則金制度）」が導入されました。これにより、これまで注意や指導で済んでいた違反も、反則金の対象となるケースが増えるでしょう。



青切符の対象となる主な違反

歩道通行に関しても、ルールに違反した場合は取り締まりの対象です。

例えば、歩道通行が認められない場所での通行や、徐行義務違反、歩行者妨害などが該当します。従来よりも明確に、「違反」として扱われる場面が増える可能性があります。



罰則・反則金の目安

2026年4月から導入された青切符制度では、自転車の違反にも反則金が科されます。主な違反と反則金の目安は図表1のとおりです。

図表1



警察庁 自転車ルールブックより筆者作成

いずれも、自動車と同様に、比較的軽微とされる違反でも反則金が発生する仕組みです。これまでは注意や指導で済んでいたケースでも、今後は金銭的な負担が生じる可能性があります。



まとめ

自転車の歩道走行は、「絶対にNG」という単純なものではなく、そもそも通行できる条件と歩行者優先のルールを満たして初めて認められます。

そのため、「歩道を走っている＝違反」と決めつけてしまうのは正確とはいえず、いわゆる“正論マン”の指摘が必ずしも正しいとは限りません。また、2026年4月からは青切符制度がスタートしており、違反はこれまで以上に厳しい取り締まりが実施されています。

大切なのは、断片的な知識で判断するのではなく、ルール全体を正しく理解することです。自転車を利用する側だけでなく、周囲の人も含めて正しい認識を持つことが、無用なトラブルを防ぐことにつながるといえるでしょう。



出典

警察庁 自転車を安全・安心に利用するために －自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入－【自転車ルールブック】

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー